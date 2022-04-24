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聯合報一周大事4/17~ 4/23

聯合報 / 綜合報導
中央流行疫情指揮中心開放兒童施打2劑莫德納、藥劑減半、間隔12周。圖為小學生上學情形。記者潘俊宏／攝影
中央流行疫情指揮中心開放兒童施打2劑莫德納、藥劑減半、間隔12周。圖為小學生上學情形。記者潘俊宏／攝影

國內

17日：衛福部通過6至11歲兒童施打莫德納的緊急使用授權（ＥＵＡ），需打兩劑，劑量為成人一半，兩劑間隔28天。

20日：指揮中心表示，65歲以上長者、長照機構住民、18歲以上免疫不全及免疫力低下且病情穩定者接種第四劑，預計6月上旬開打。

21日：行政院會通過「溫室氣體減量及管理法」修正草案，並改名為「氣候變遷因應法」，將2050年淨零排放入法。同時建立碳定價機制，預計2024年起開徵碳費。

國外

20日：太平洋島國索羅門總理蘇嘉瓦瑞表示，索國當局在「一清二楚」的情況下與中國大陸簽署安全協議。

22日：日本外相林芳正在內閣會議報告今年度外交藍皮書，指出隨中國大陸等新興國家存在感變強，現已正式進入中美競爭、國家之間競爭的時代。

22日：聯合國表示，聯合國秘書長古特瑞斯下周將在莫斯科與俄羅斯總統普亭就戰爭問題進行會談後，前往烏克蘭與總統澤倫斯基會面。

聯合國 行政院 俄羅斯 氣候變遷

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