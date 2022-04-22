糧食危機有多近？台灣拜耳發揮科技力 拉近糧食永續願景

全球氣候持續暖化，糧食生產量也隨之劇烈變化，預估到本世紀末，全球約1/3的糧食將面臨生產風險；同樣的，台灣也將面臨相同的困境，根據我國農委會出版品《農政與農情》(第292期)內資料顯示，每年農業受氣候災害影響，經濟損失高達10-180億元不等。

氣候變遷導致糧食匱乏，已成為全球化的議題，我們該如何看待和應變？《倡議＋》邀請台灣氣候聯盟秘書長彭啟明與台灣拜耳作物科學部門主管Daisy Tu （杜月惠），針對「氣候變遷、糧食危機、數位農業、國際趨勢」進行對談，與我們一起探討充滿挑戰的「糧食永續」課題。

台灣氣候聯盟秘書長彭啟明與台灣拜耳作物科學部門主管Daisy Tu （杜月惠）針對氣候變遷造成的問題進行討論。 圖／聯合線上倡議部 提供

Q1：氣候變遷與糧食危機是連動的，甚至與民生息息相關，但對於多數民眾而言，很難第一時間連想到，想請教2位，關於「氣候變遷與糧食危機」的發現、觀點、看法？

彭啟明：每年全世界都有氣候變遷造成的糧食問題，像世界主要糧食出口國澳洲，去年乾旱、今年洪患，農作物無法正常生長，使得糧食價格上揚。極端氣候影響農作物價格的情形層出不窮，只是多數人沒想過背後的根本原因，像在台灣近年來菜價波動很厲害，有些菜還會突然吃不到，也是氣溫遽變造成的。

未來的氣候變遷一定會比我們想像中更嚴重，對糧食生產也會造成直接衝擊，而且會非常快。糧食危機不只會造成民生問題，政經也可能受到影響，像之前突尼西亞的茉莉花革命，就和跟糧食短缺造成物價上揚相關。

彭啟明認為，接下來氣候變遷的速度會越來越快，對民生影響也會增加。 圖／聯合線上倡議部 提供

Daisy Tu：沒錯，其實氣候變遷對糧食造成的影響非常巨大，需要大眾多加關注。像去年上半年台灣雨量十分稀少，西部田區缺水導致水稻休耕、農作物失收、物價上揚；還有前陣子的蛋荒，也和天氣極端變化息息相關；另外，有一些農作物受氣候影響，近年病蟲害變得不一樣，也會使產量減少，這些都是氣候變遷造成的問題。

可能民眾會想說今天這項食物短缺那吃別的就好，但台灣的糧食自主率只有32%，非常多東西是仰賴進口的，當糧食生產國也出現糧食危機，譬如澳洲火災乾旱時，有很多農作物無法照常生產，他們就可能會降低出口，部分糧食進口國已經開始注重如何自給自足，或許台灣也應該往這個方向前進。

Q2：當氣候變遷在短時間很難逆轉，「糧食永續」與數位農業手段，會是很重要的未來發展，2位又是如何看這項趨勢及想像？

彭啟明：未來人們因應氣候變遷，不能用傳統的方式去面對，假設等到農作物自然演化適應氣候，人類可能早就餓死了，農業如果能透過科技創新來提升生產力，我認為是很好的事情。

若能透過科學來改變傳統農民的經驗和習慣，對「糧食永續」來說會是很好的助力。譬如農業用水可以透過人工智慧管理，我前陣子看到雲林有利用AI監控的養殖魚塭，除了節省水資源之外，也讓魚的餵養更有效率。

農作物應該也能利用科學的方式控管，從育苗開始，到最後收成到採銷，其實都能利用數位化管理，就氣候變遷的速度來看，可能要再加快科技介入的腳步。

彭啟明表示，企業能透過科技協助農民提高生產力。 圖／聯合線上倡議部 提供

Daisy Tu：的確是這樣，隨著全世界人口不斷增長，如果想長期保障糧食供應，最終還是必須想辦法提高農業生產力，但要如何使農民在不斷變化的氣候條件下，充分利用他們的田地，會是一項很大的挑戰。

但就像彭博剛才所說，農業可以利用科學的方式來提高生產力，像我們拜耳便是透過科學技術優化種子、改良植物性狀，或是開發對環境更友善的生物作物保護產品來協助糧食永續，同時也利用適合的數位工具進行數據分析，協助農民妥善和永續地運用資源。

Q3：相較於歐美國家，台灣在，「糧食永續」與數位農業手段，仍有很大進步空間，政府鼓勵農民多方嘗試，而企業可以扮演什麼角色？

Daisy Tu：拜耳對糧食永續的議題非常注重，我們最大的願景就是「全民健康、無處飢荒（Health for all, Hunger for none.）」，也設立在2030前要達成的永續目標，支持中低收入國家的 1 億小農養活自己和他人，像在奈及利亞、肯亞和衣索比亞利用數位化技術，協助小農耕種，目前來說有很不錯的進展。

在台灣我們透過舉辦拜耳創新獎，鼓勵大眾運用數位科技，協助增進人類健康與農業永續，也和新創社會企業合作舉辦活動，關注糧食永續的議題。

例如永續農業有台灣引進亞洲唯一的先知稻，這項先進農業技術我們目前已經運作8年，農友們一開始當然也會有疑慮，但我們直接到第一線去溝通了解，並且協助運用這項技術，讓農民不因天氣因素影響或病蟲害而造成欠收，穩定糧食供應，並且降低農藥使用減少環境負擔。

台灣拜耳作物科學部門主管Daisy Tu和大家說明「全民健康、無處飢荒(Health for all, Hunger for none.)」的企業願景。 圖／聯合線上倡議部 提供

彭啟明：其實台灣的年輕農民，都很願意接觸新科技，政府也一直鼓勵創新及提供補助，但目前仍處於小規模的示範階段，第一個原因是台灣農地較小、經濟規模不高，第二個原因是沒有完整「生態系」。

台灣農業創新能力很強，但整個產業鏈缺乏整合，當少了媒合平台，數位農業就無法全面性展開，這就是政府、企業可以扮演的角色，其實台灣農業有許多好故事，相信企業也喜歡走進土地，由企業領頭打造一個完整「生態系」，台灣的數位農業就有機會快速發展。

Q4：承第1題，氣候變遷與糧食危機，對於多數民眾過於遙遠，台灣拜耳又如何強化員工這方面的使命感、持續提出創新點子？

Daisy Tu：我們去年就讓員工自主提案，進行「幸福果食X稻田裡的餐桌計畫」，選在秋收時節，帶著台灣拜耳員工們走進田裡，了解生態多樣對環境的重要性，也理解如何協助農民透過新科技克服環境與蟲害問題，見證最短食物里程，未來挑選食材，也多以在地當季食材為優先，達到飲食的節能減碳。

透過這樣的過程，強化員工對於公司在做「糧食永續」這個議題上有多一點認知，因為CSR企業社會責任不只是企業的事，員工也是其中的一份子。

「糧食永續」不只是口號，也希望員工能親身參與。 圖／聯合線上倡議部 提供

另外，我們也觀察到，台灣的作物產銷其實沒有建立很好的產業鏈，受到氣候影響因素，菜價常常暴漲暴跌，而當價錢很高的時候，農民卻不見得受惠，我們希望未來有機會能協助縮短產銷的距離。

或許能成立一個平台，運用科技讓消費者或是企業端可以更清楚從產地到餐桌的過程，對台灣農業糧食永續會是很好的發展方向。

Q5：氣候變遷已經成為全球議題，拜耳在永續發展上的努力也屢次獲得外界肯定，但仍持續追求進步，這次彭啟明博士難得與台灣拜耳同場交流，有沒有一些建議呢？

彭啟明：就我看來，拜耳可以更積極跟社會大眾溝通，讓人們知道在農業耕種技術上，拜耳有更多不一樣的工具供選擇。像是剛剛有提到的先知稻、對環境更友善的生物作物保護產品等等，可以協助農民們面對氣候變遷，而且也能確保不危害人類，這點非常重要。

還有，目前農委會宣布2040年要淨零碳排，要如何讓減碳效率更好，這需要台灣拜耳很大的幫忙，因為農業耕種技術的改變對減碳是很重要的。

彭啟明對台灣拜耳提供永續議題相關建議。 圖／聯合線上倡議部 提供

Daisy Tu：我們會持續讓大家知道先知稻的優點，也會繼續朝友善農耕的方式發展。而關於碳排放降低，拜耳其實已經有在執行中，也期望在2050年能在自己的生產基地實現氣候中立，並減少整個價值鏈中的碳排放；農民在使用我們作物保護產品的過程中，也能減少30%溫室氣體足跡；同時，減少30%作物保護產品對環境的不利影響。

Q6：氣候變遷造成的糧食危機，台灣無法置身事外，請教2位，認為未來有什麼挑戰？以及會有什麼建議？

彭啟明：許多產業非常積極運用人工智慧技術，例如大型科技產業用各種新的技術降低機房用電，但農業這塊在科技使用上還是比較少，不過糧食供給穩定對台灣來說極具重要性，所以我們不能單用傳統方式來看。

很多企業其實很想要幫助農業發展，但如何能減少一窩蜂現象，讓土地價值能長久永續的提升，需要更好資源盤點和平台。

Daisy Tu：大家對氣候影響造成的糧食危機關注度不夠高，還不清楚這對人類是很重要的一個議題，加上農業與辛勤劃上等號，需要大量勞動力、日曬雨淋，導致年輕一代不願意投入農業。

台灣拜耳希望未來可以替農業注入更多新氣象，成為農友們的優質夥伴，持續提供創新產品及綜合解決方案，希望有更多青年願意從事農業，一同確保糧食永續和面對未來的挑戰！