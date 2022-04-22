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竹市+23足跡曝光 又見巨城 還有大遠百、健身工廠

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市政府今天公布足跡。圖／新竹市政府提供
新竹市政府今天公布足跡。圖／新竹市政府提供

新竹市今天新增23例本土確診，市府今天下午公布確診者相關足跡。包括新竹巨城、大遠百、全聯福利中心等購物賣場、芙洛麗大飯店都上榜，還有健身工廠、多家藥妝店、超商等，市府提醒若有足跡重疊，可自行至國軍社區篩檢站採檢。

市府今天公布從16日到21日的確診者足跡，脫口罩內用部分包含17日田美三街的四季園、19日統一超商東新門市與饗食天堂新竹大遠百店，以及20日中華路二段的明德素食店。

其他足跡點包含芙洛麗大飯店3樓2廳、丸龜製麵新竹巨城店、中山路的聯合吉園農場、全聯福利中心新竹武陵店、屈臣氏北大門市、健身工廠湳雅廠與Aesop新竹sogo Big City店等人潮密集公共場所。

市府皆已通知營業場所進行清消，也提醒民眾有曾出入相關場所者，5月6日前進行自我健康監測，若有健康異樣，請打0900-739779通報。

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