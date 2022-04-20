大象習性有助減碳 盜獵、濫伐釀雙輸

減碳的超級推手是大象！棲息於森林的非洲象食用小型植被的習性，讓碳儲存能力較佳的大型樹木生長得更好，促進雨林每平方公里9500噸的碳儲存量，約為2千台燃油車一年的碳排量。但盜獵、棲地破壞等狀況，卻使得非洲森林象的生存備受威脅，學者呼籲「應將保護大象視為超值的綠能投資」。

保護大象是綠能投資

世界各地的企業與政府都因應淨零碳排的風潮，為減碳與碳捕捉技術絞盡腦汁，然而在完全沒有技術支援的非洲，碳儲存效率卻出乎意料的高。

《衛報》報導，有研究比較了非洲當地大象活躍與沒有大象的地方後發現，森林象活躍地區的森林儲碳能力較強，因為森林象有食用小型植被的習性，導致大型樹木有較多的資源生長，增加了森林樹木的平均直徑。此外，大象在遷徙移動中的排泄行為，還有散播種子與擔任肥料的功能，有助森林面積的擴大。

自然研究員伯札吉表示，因為樹木的碳儲存能力取決於它們的體積和木材密度，而這些樹木通常需要更多的資源與生長時間，而因為「大象的習性，讓大樹能長得更好」。他指出，如果非洲森林象滅絕的話，將導致非洲熱帶雨林的碳儲存量減少 7%，總計約 30 億噸，相當於 20 億輛燃油車一年的碳排量。

國際貨幣基金組織助理主任查米拉認為，不應將「保護大象」視為一項成本，而應將其視為投資。根據《該組織報告》評估，每頭森林象對減碳做出的貢獻約為175萬美金，而且如果森林象總數回到1970年的全盛時期（約120萬頭），整體減碳價值估計為360億美元，相較盜獵大象的市場規模僅約100億美元。

盜獵、濫伐雙輸

然而，非洲象近年族群數不斷減少，被世界自然保育聯盟列為「易危」品種，而其中幾個非洲象分支更被列為「瀕危」。世界自然基金會研究員布魯諾指出，「在過去二十年內，世界已經失去相當多非洲象」，更指出，棲息於森林的大象繁殖週期比草原象長，所以種族恢復也相較更困難。

而大象滅絕的原因主要是盜獵與棲息地遭到破壞。布魯諾指出，因為大象是群居生物，一旦首領被殺害，可能使得整個族群的生存都受到影響。他補充說，而且因為濫砍、濫伐，大象的棲息地也逐漸縮小，與人類的接觸也更加密集，大象不免破壞人為作物或建物，導致許多「報復性殺戮（大象）」的情況。

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