大象習性有助減碳 盜獵、濫伐釀雙輸

台灣醒報 / 記者簡嘉佑╱台北報導

減碳的超級推手是大象！棲息於森林的非洲象食用小型植被的習性，讓碳儲存能力較佳的大型樹木生長得更好，促進雨林每平方公里9500噸的碳儲存量，約為2千台燃油車一年的碳排量。但盜獵、棲地破壞等狀況，卻使得非洲森林象的生存備受威脅，學者呼籲「應將保護大象視為超值的綠能投資」。

保護大象是綠能投資

世界各地的企業與政府都因應淨零碳排的風潮，為減碳與碳捕捉技術絞盡腦汁，然而在完全沒有技術支援的非洲，碳儲存效率卻出乎意料的高。

衛報》報導，有研究比較了非洲當地大象活躍與沒有大象的地方後發現，森林象活躍地區的森林儲碳能力較強，因為森林象有食用小型植被的習性，導致大型樹木有較多的資源生長，增加了森林樹木的平均直徑。此外，大象在遷徙移動中的排泄行為，還有散播種子與擔任肥料的功能，有助森林面積的擴大。

自然研究員伯札吉表示，因為樹木的碳儲存能力取決於它們的體積和木材密度，而這些樹木通常需要更多的資源與生長時間，而因為「大象的習性，讓大樹能長得更好」。他指出，如果非洲森林象滅絕的話，將導致非洲熱帶雨林的碳儲存量減少 7%，總計約 30 億噸，相當於 20 億輛燃油車一年的碳排量。

國際貨幣基金組織助理主任查米拉認為，不應將「保護大象」視為一項成本，而應將其視為投資。根據《該組織報告》評估，每頭森林象對減碳做出的貢獻約為175萬美金，而且如果森林象總數回到1970年的全盛時期（約120萬頭），整體減碳價值估計為360億美元，相較盜獵大象的市場規模僅約100億美元。

盜獵、濫伐雙輸

然而，非洲象近年族群數不斷減少，被世界自然保育聯盟列為「易危」品種，而其中幾個非洲象分支更被列為「瀕危」。世界自然基金會研究員布魯諾指出，「在過去二十年內，世界已經失去相當多非洲象」，更指出，棲息於森林的大象繁殖週期比草原象長，所以種族恢復也相較更困難。

而大象滅絕的原因主要是盜獵與棲息地遭到破壞。布魯諾指出，因為大象是群居生物，一旦首領被殺害，可能使得整個族群的生存都受到影響。他補充說，而且因為濫砍、濫伐，大象的棲息地也逐漸縮小，與人類的接觸也更加密集，大象不免破壞人為作物或建物，導致許多「報復性殺戮（大象）」的情況。

【更多精采內容，詳見

大象 非洲 減碳

延伸閱讀

減碳大考 中小企沒錢沒人

台中大安農會香腸使用環保包材 推百周年金磚肉鬆禮盒

今年汰舊換買電動機車就有碳權 每張可望賣竹科1500元

2歲童染疫離世 徐佳瑩心碎「我們抱一抱」送別逼哭全網

相關新聞

大象習性有助減碳 盜獵、濫伐釀雙輸

減碳的超級推手是大象！棲息於森林的非洲象食用小型植被的習性，讓碳儲存能力較佳的大型樹木生長得更好，促進雨林每平方公里9500噸的碳儲存量，約為2千台燃油車一年的碳排量。但盜獵、棲地破壞等狀況，卻使得非

今日精摘／本土1夜增4成飆2386例 陳時中：疫情會大規模展開

國內今(20)新增2481例新冠確定病例，分別為2386例本土個案及95例境外移入；無新增死亡。指揮中心指揮官陳時中表示，今本土病例比昨天增加將近四成，預計疫情會大規模展開。另昨再新增8名中症及1名重症個案，新增重症個案為70多歲女性，曾在ICU使用呼吸器及使用瑞德西韋。

原民獵捕管理辦法引爭議 林務局：修法未擴大開放獵捕

農委會林務局擬修「原住民族基於傳統文化及祭儀需要獵捕宰殺利用野生動物管理辦法」引發動保團體、原民團體兩派爭議，林務局表示...

原民獵捕管理辦法擬修法 原民動保團體各執一詞

台東縣海端鄉布農族獵人王光祿民國102年持獵槍射殺山羌等保育動物，大法官釋字第803號判定部分違憲，認為原民獵捕管理辦法...

影／原民狩獵文化修法 原民、動保人馬到林務局前角力

大法官第803號解釋認為原住民依循文化傳承而從事狩獵活動乃原住民文化重要內涵，應受憲法保障。林務局下午舉行「原住民族基於...

兒虐頻傳王婉諭批教育部修法太慢 拋五訴求完善法規

幼兒園的不當對待、超收以及兒虐事件頻傳，時代力量立委王婉諭今舉行記者會指出，她在兩年前的兒童節就已提出相關修法草案，教育...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。