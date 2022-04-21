厚實閱讀力！臺中市打造出不斷線、零距離的閱讀環境

臺中市重視學生閱讀質量、興趣及能力的提升，市府教育局多年來與民間單位攜手合作，將學校打造成為「愛閱校園」，為孩子埋下愛閱讀的種子，滿足孩子閱讀渴望，讓孩子從閱讀中激發想像力，拓展看世界的視野。

舉例來說，東寶國小在閱讀推動上以「讓孩子愛上閱讀」、「培養良好的閱讀習慣」為主要發展方向，搭配課程設計、建置親書環境與活用校外資源，每週四身教式寧靜閱讀、LIVE SHOW-愛閱讀就是我的STYLE、與作家有約、班級讀書角、故事媽媽說故事、閱讀行動車等，活化閱讀的視野、豐富孩子們的想像力提升師生閱讀的深度與廣度；豐原區豐原國小則透過推動「身教式寧靜閱讀」、「豐閱讀晉級」、「班級圖書角」、「臺中市立圖書館行動書車」、「故事媽媽說故事」、「台中市閱讀線上認證」、「台中市愛閱家庭」等活動，讓孩子在日常生活中養成閱讀習慣，培養良好的閱讀態度，進而愛上閱讀，浸潤在書香的世界。

東寶國小愛的書庫已於110年11月揭牌啟用。 圖／臺中市政府 提供

除了在校園中推動閱讀素養，市府文化局串聯全市共44個圖書館，即日起至4月27日推出「寶貝音閱會」系列活動，以音樂為主題，舉辦音樂說故事、樂器DIY、樂曲欣賞等多元活動，讓孩子感受音樂與閱讀的魅力，像是市圖總館的「小吉他音樂故事」，由小吉他繪本屋live歌唱、吉他伴奏，說唱演出繪本故事；大安分館運用圖書結合大自然樂器DIY課程，利用植物的葉子做吹笛，吹響大自然樂章；外埔分館舉辦「哼哼就能玩音樂」，簡易自製卡祖笛，讓孩子哼唱猜歌曲；龍井龍津分館的「指尖上的寵愛─卡林巴琴」，則是以卡林巴琴演出，帶孩子認識異國樂器樂曲；大里大新分館推出「聽音樂、玩音樂故事饗宴」，帶領大小朋友欣賞管弦樂曲《彼得與狼》音樂故事。

市圖總館--小吉他繪本屋說唱音樂故事。 圖／小吉他繪本屋 提供

精武圖書館--小太陽故事劇團劇場表演。 圖／臺中市政府 提供

大安分館--以葉子做出吹笛，吹響大自然的樂章。 圖／臺中市政府 提供

「寶貝音閱會」持續辦理至4月27日止，歡迎親子、民眾一起享受多元閱讀的樂趣，詳細活動資訊請上中市圖官網查詢。因應新冠疫情變化，請民眾配合實聯制、量測體溫、雙手消毒、全程佩戴口罩、保持安全社交距離及禁止飲食等防疫措施，共同維護安心的欣賞環境。

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