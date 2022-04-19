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RA100 地球解方！一場「全民參與的永續行動」4/22登場

聯合新聞網 / 文／倡議編輯室

一夕之間，疫情席捲令全球停擺；一紙命令，令斯拉夫民族兩國瞬間陷入烽火；昨日旱災、今日大澇，環境怒吼無情，昔日解方不再適用，「永續」一詞，持續在這個時代激盪反思。

未來問題未知，面對全球經濟、社會、環境詭譎的複雜變局，唯有透過「跨界夥伴關係」、並且「重新定義與共創設計」未來各項行動（Re-Action,RA），才能為台灣、為世界指出嶄新永續路徑。

為此，串連12家關注永續議題的社企、媒體、企業及政府單位組織，整合過去長期投注的行動，於每年4月22日世界地球日，發起「RA100 地球解方｜永續設計行動高峰會」，期待號召公民自發力量，以「開放式創新」搭建起夥伴共創平台，以永續為題，促進跨域對話及合作，引領、選定與設計年度100項實際行動（RA100），回應全球永續發展目標，也為台灣邁向2050年淨零碳排注入實踐動能及解方。

今年，「RA100 地球解方：2022永續設計行動高峰會」，即將在4月22日至24日，一連三天於台北松山文創園區多功能展演廳，透過實體論壇與線上直播同步展開，並將邀請國內外重磅領袖、頂尖企業代表、地方首長、設計與科技新銳、以及青年世代與會，集跨界與公民之力，在世界地球日作為年度100項永續行動的「聯合啟動日」，並在隔年接棒檢視行動成果，接棒前行。

「RA100 地球解方」由5% Design Action社會設計平台、UDN聯合線上、GPE好事交易所、REnato Lab 、DOT Design點睛設計、慈濟基金會、 台南企業文化藝術基金會、AIT美國在台協會、AIC美國創新中心、Carrefour家樂福、KPMG安侯永續發展、台灣設計研究院、台灣經濟研究院共同策動發起。期待在以「去中心化」的核心主軸之下，匯聚更多跨界夥伴持續一同加入，這不僅是各界邁向永續的最佳「出解題平台」，更是銜接整年度、全民參與的「永續聯合設計行動」。

報名活動｜前往活動通https://bit.ly/3xwQ20y

專區報導｜前往倡議專區https://bit.ly/3KZ8anM

世界地球日

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