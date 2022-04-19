健康無虞 蔡清祥：未與染疫法警同場合

國內今新增1727例新冠確定病例，分別為1626例本土個案及101例境外移入，新增2例死亡，其中包括日前確診轉重症的中和2歲男童。指揮中心指揮官陳時中表示，「我們接到這個訊息都深感不捨，不過醫護人員、雙和、台大醫院等專家都盡了很大的力氣。」整體有需要可檢討、改進的地方，明天下午請兒科相關專家召開會議，從送醫指引或需要注意事項都會討論再跟大家報告。

2022-04-19 16:43