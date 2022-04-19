健康無虞 蔡清祥：未與染疫法警同場合
台北地檢署傳出有7名法警PCR陽性。法務部長蔡清祥因15日參加全國法警長會議，對此，他今天表示，染疫法警沒到會場，且他停留會議時間短即離開，現在健康情形非常好，不受影響。
COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情燒進司法新廈，台北地檢署1名法警15日晚間出現類似感冒症狀，經PCR檢測，18日通報採檢結果為陽性。北檢緊急快篩26名曾接觸的同事，目前確認總計7名法警PCR陽性。
蔡清祥今天表示，謝謝外界關心，他現在的健康情形非常好，15日有參加於台北地檢署舉行的全國法警長會議，但他停留的時間並不長，僅講講話就離開，聽說台北地檢署有法警染疫，但法警當天沒有到會議現場，應該不受影響。他現在仍按照防疫中心指示，隨時戴好口罩以及勤洗手。
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