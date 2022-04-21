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落實成功的菸害防制 政府應通盤考量

聯合線上 / 楊順平

15年未修的《菸害防制法》21日即將於立法院委員會審查，此次修正重點主要聚焦電子煙、加熱菸問題，而在傳統紙菸上仍縮緊管理，回顧過去的《菸害防制法》修法會發現，修正後就會產生治安問題，像2017年菸稅調漲後，許多民眾轉向購買私菸，而此次修法政府如未通盤考量，市售私菸可能會越來越猖獗。

自2017年菸稅調漲後，走私菸品的誘因大幅提升，儘管財政部國庫署年年宣稱「查緝私菸成果亮眼」，但今年1月菸害防制法修法版本送至立院後，同月就已查獲違法菸品822萬包，與去年同期相比，增加642萬包，成長幅度高達355.13%。私菸查緝數據屢創新高，也讓菸酒專賣零售商擔心未來台灣菸品市場，走私菸將成主流，除零售商生機受影響外，菸品相關稅收勢必減少，仰賴菸品稅捐作為財源的健保、長照基金等社會福利將大受影響。

各國菸害防制政策日漸嚴謹是國際趨勢，而根據各國經驗，若施行過於極端的菸控政策，則相關稅收將會產生重大損失。其中，KPMG (安侯建業會計師事務所) 2015出版之報告指出，澳洲在施行菸包擴大警示圖文及施行素面包裝後，才短短2年就已損失高達324億稅收，而非法菸品消費比例卻由14.3%增加至15.0%，台灣此次《菸害防制法》修法，關於禁止加味菸、細支菸，以及擴大警示圖文等限制，是否會再提升菸品走私動機，值得政府通盤考量，才能真正落實菸害防制政策目的。

針對本次修法，不具名業者認同政府為避免民眾受菸害困擾做出的努力，但一項政策的推動更應該考量社會各層面受到的影響，只有實際了解現今菸品市場存在的困境，才能有效落實菸害防制，而不是單方面限縮合法業者的販售空間，反而導致私劣菸品充斥於國內市場。至於如何讓民眾遠離菸害？業者認為，政府仍需從教育方面著手，否則台灣將成走私菸大島，民眾的健康將更容易受私劣菸品危害，就算查緝成效屢創新高，也無法挽救國內合法業者的生意。

【吸菸有害健康、吸菸會導致癌症、孕婦吸菸易導致胎兒早產及體重不足、戒菸可減少健康的危害】

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