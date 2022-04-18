罕病患者賴志銘 打造社企型電商 「無礙玩家」為身障朋友找出路

曾經是科技新貴，卻因罹患罕見疾病──多發性硬化症疾而下半身癱瘓，得坐上輪椅，摧毀了原本設定的人生夢想。但賴志銘不輕言放棄，尤其母親一句：「志銘，我養你一輩子」，讓他勇敢接受台灣第一例腦靜脈擴張術，雖幸運地得以重新再站起來，卻因領有一張身障手冊而求職困難，於是，他選擇走上創業之路，為同是罕病的身障朋友打造一個創業、就業的平台。

賴志銘（坐輪椅者）剛罹病時，媽媽費心照顧。賴志銘／提供

「既然沒有人要，那就自己創業。」賴志銘回憶說，經過職訓的洗禮，再憑藉著自我的學習力、創新力和執行力，終於讓他走出了一條新的道路。現在的他是「無礙玩家」社企型電子商務的老闆，還擔任數位行銷老師，在身障職訓班教許多身障朋友學習網路行銷，幫自己也幫更多罕病、身障和經濟弱勢的朋友。

回首過往，賴志銘表示，2012年他回屏東，就不斷研讀許多社會企的業模式，一度想打造「行動不便版本的食尚玩家行銷媒體」，但受限體力、只有自己一人，根本不可行。直到2017年受過網路行銷大數據的職訓課程，發現這是肢體障礙朋友的出路，後來更轉型做電商──能夠在家銷售，解決許多身障街賣者的問題，包括不用擔心天氣、交通、無障礙廁所，甚至別人的眼光、躲警察等等。

賴志銘（左一）帶領平台夥伴到合作的NPO協會──三山脊損烘焙坊做商品教育訓練。賴志銘／提供

「無礙玩家」的平台特色，是利用網路科技來翻轉罕病身障經濟弱勢者的生計，願景是翻轉街賣：透過網路行銷課程培訓平台夥伴，在家做老闆或成為出色的業務銷售員，達到經濟自給自足的目標。目前平台商品非常多元，有在地特色小農的農特產品，包括鳳梨、荔枝、芒果、番茄、黑豆、米、地瓜和玉米等新鮮蔬果，水果酵素、水果醋、水果乾、咖啡、鳳梨醬和香椿醬等農產加工品。

此外，平台成立之初，就定位為社會企業，因此，有許多社會企業的商品上架，包括關注環境減塑的植物吸管、身障就業的烘培餅乾、農民老化議題的農產品、偏鄉青年就業的咖啡，還有振興地方產業的竹鹽。社福團體的商品也不少，包括脊髓損傷協會製作的蛋捲、罕病雷特氏症媽媽的手工皂，心智障礙朋友的陶藝器皿，以及自閉症協會的商品，也有身障朋友自製的文創商品。另有其他企業的商品，比如零嘴食品、清潔保養產品、冷凍食品及特色冰品等。

經過四年來的努力，目前與「無礙玩家」合作的團體已達80家以上，加入平台成為銷售老闆的身障者也達到107人。在沒有任何廣告的前提下，憑藉著在社群網路上分享給親朋好友和一般大眾，已經穩定達到年營收近百萬元。