政院允增34.6億 支持台大虎尾醫院新建

針對「台大醫院雲林分院虎尾醫院新建工程」修正計畫，行政院發言人羅秉成今表示，行政院長蘇貞昌於今日上午10點半親自召開會議討論本案，並由該分院院長黃瑞仁報告。為因應醫院功能擴充而有增加該醫院新建計畫建築量體之必要，並考量擴增功能規模、疫情及建築原物料價格等影響因素，計畫經費預計將由原計畫約65億元，調增至99.6億元。

蘇貞昌聽取完報告後裁示，為提升整體醫療服務之品質，普及照顧雲林地方與周邊地區民眾之健康，政院全力繼續支持本案新建擴充工程，而因調整計畫所增加之經費，原則上可依原訂補助分攤之比例，由中央全額負擔。

蘇貞昌表示，本案特別要感謝台大醫院與政府共同推動，承擔此一重要的地方醫療建設，實現醫療平權，照顧全民健康。蘇貞昌並指示政委吳澤成督導本案後續辦理修正計畫等行政程序，希能同步作業縮短時程，以協助本件工程儘速完工啟用，早日嘉惠地方民眾。

本次會議有羅秉成、政務委員吳澤成、政務委員黃致達、教育部長潘文忠、衞福部長陳時中、主計總處主計長朱澤民、國發會副主委游建華、台灣大學副校長張上淳、台大醫院院長吳明賢、台大醫院雲林分院院長黃瑞仁等人出席與會。