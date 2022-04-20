台灣《菸防法》修法力道「超越世界潮流」?網友揶揄「像是回到戒嚴時期」

多年未修的「菸害防制法」由國民黨林為洲委員安排衛環委員會明日審查，其中部分修正條文讓消費者認為政府管太多、甚至揶揄政府快要跟共產國家一樣限制民眾購買商品。衛福部本次大翻修「菸防法」，除了預計將加熱式菸品納管、禁止電子煙外，還包含擴大菸品圖文面積、禁止菸品添加物、限制菸品重量及合法吸菸年齡增至20歲等，讓網友揶揄這堪稱是「超越世界潮流」的法案。

限制菸品添加物、重量有效減少未成年吸菸問題？菸齡有數十年的蔡先生，職業為二手車仲介商，平時抽菸多屬交際菸，認為政府修法過於嚴格，一味限制所有添加物菸品、細支及禁止酒店或夜店吸菸，「根本就是走回戒嚴時期！」

根據衛福部本次修正草案中的說明，由於所有菸品及類菸品均有害健康，必須加強管制，同時參考世界衛生組織菸草控制框架公約與專家學者、公益團體及民眾之意見，才提出本次修正草案，但是部分條文仍讓消費者質疑，有心人士仍有鑽漏洞的可能性。

「菸防法」中第10條明文限制菸品禁止添加用花香、果香、巧克力、薄荷口味或其他經中央主管機關公告禁止使用之添加物。修法理由認為在菸品中加入花香、果香、巧克力、薄荷等口味，會降低初試者嘗試第一口菸之菸嗆味，使兒童及少年更容易上癮。國營菸酒事業退休工會理事長林先生指出，政府禁止菸品製造、販售及進口添加物菸品，卻允許傳統百貨行販售「香菸沾粉」，由於「香菸沾粉」不是菸，所以不受到菸防法管理，購買上並沒有年齡限制，這反而讓青少年更容易取得，簡直治標不治本。

另外，對於法案中第8條要求菸品每一販賣單位，不得少於20支或其內容物淨重低於15公克之包裝方式。草案說明認為目前市面上已有多種輕量包裝之菸品（超細之菸包），採用精巧、時尚且具吸引力之商品設計，使其更容易攜帶且具掩飾性。對此，台灣吸菸者權益促進會理事長陳麒安指出，目前全球無任何國家對於傳統紙菸設定最低重量要求，台灣若同時限制菸品重量及支數等規格，會創下國際先例，但是否能有效達成菸控政策之成效尚待確認。

大幅度強化菸控政策＝增加國內菸品走私？細究國際整體菸控政策發現，政策推動前尚未提供完整配套方案，可能造成未來市場動盪，參考過去1920年至1933年期間在美國推行的全國性禁酒政策，雖然政策確實讓消費量大幅下降，但是禁酒令對犯罪率和暴力事件的影響存在著爭議，同時造成走私更加猖獗。相比去年(2021)美國明尼蘇達州預計提出禁止薄荷菸，該消息發布後美國部分民眾認為，相關組織性犯罪從中獲利的可能性將大為增加。由於在該州銷售的所有香菸中，约有30%是添加薄荷醇的，禁止民眾購買該類菸品，並不意味著民眾會立即停止吸菸，更有可能讓民眾改變購買地點，造成非法私劣菸品市場猖獗。對比台灣正在進行中的「菸害防制法」修法，是否能如政府所預期，讓民眾真的遠離菸害?目前仍難有答案。但可以確定的是，面對修法日後會衍生出來的問題，政府可能還沒有做好準備。

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