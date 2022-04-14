落地採陽無救護車後送　旅客飢渴交迫苦等8小時

桃園機場長程航班中的美、加長程線，旅客落地採檢預計於4月18日取消，可望紓解第一線採檢陽性旅客後送時救護車嚴重不足的問題；日前就有一架外籍航空公司的旅客搭機抵台後，從落地採檢到搭車離開桃園機場竟等了8小時，這段期間因為無法進食、沒有水喝遭到旅客抗議。知情人士透露，疾管署只有跟三家救護車業者簽約，市區疫情爆發後，桃機這邊根本無車後送確診旅客。

一家外籍航空的長程航班於12日下午4點30分抵達桃園機場，完成採檢後有6名確診旅客，因為沒有救護車可以將他們送往隔離檢疫所，便將他們先帶往D8候機室，等待其他航班的確診旅客到場集中管理，直到13日凌晨0點20分才有遊覽車將旅客載往隔離檢疫所，然而在機場等停留的8小時內，旅客因不滿長時間無法進食、喝水而抗議。

知情人士指出，目前長程航班、東南亞及韓國等航線的旅客需要落地採檢，在一般情況下，採檢陰性的旅客離開機場約耗時2.5小時，採檢陽性的旅客則是5.5小時；但現在疾管署提供的後送救護車嚴重不足，旅客從下機採檢、確認陽性到後送離開機場就花了8小時，期間旅客跟地勤人員都不能喝水進食，更不要說旅客離開機場之後，還有從機場到中南部隔離場所的車程。

據了解，疾管署只有跟三家救護車業者簽約，數量約十多台，現在疫情多點爆發，簽約的救護車業者根本無車可以派到桃機，大部分的時間只剩一部救護車在機坪穿梭，將各個候機室內採檢陽性的旅客集中到D8候機室，桃機公司為了解決問題只能提供簽約遊覽車給疾管署後送旅客，但遊覽車內也必須採梅花座隔開距離，所以一台車也只能坐20人，而且「坐滿才出發」。

航空業者無奈表示，配合政策執行「落地採檢」沒問題，但依照原來的規劃，採檢陽性的旅客如果是一家人或多人同行，經機場疾管署、海關、移民署、航警安檢查核無誤後開出四聯單，旅客就可以從空橋前往機坪搭乘救護車至隔離檢疫場所。但現在無救護車可以後送，地勤人員被迫陪同到旅客離開，長時間接觸診者接觸也增加感染風險，還有超時工作的問題。

業者不滿地說，為什麼這些落地採檢陽性的旅客是由航空公司地勤人員負責監管？具有公權力的疾管署、海關、移民署、安檢人員要等到旅客數達到20人，可以坐滿一台遊覽車時才會到現場查核。旅客從搭機到抵台採檢、離開機場可能長達十幾個小時不能進食、喝水，地勤人員同樣近8小時不能進食、喝水，根本罔顧人命。