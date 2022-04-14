快訊

克宮提普亭與澤倫斯基會面條件 「準備好要簽的協議文件」

輝瑞口服藥4100人份抵台 估第二季前將有35萬人份到貨

落地採陽無救護車後送　旅客飢渴交迫苦等8小時

攝影中心 / 記者黃仲明／桃園機場即時報導
落地採檢陽性旅客因無足夠的救護車後送，由檢疫人員帶隊，從D7候機室經入境長廊步行至D8候機室。記者黃仲明／攝影
落地採檢陽性旅客因無足夠的救護車後送，由檢疫人員帶隊，從D7候機室經入境長廊步行至D8候機室。記者黃仲明／攝影

桃園機場長程航班中的美、加長程線，旅客落地採檢預計於4月18日取消，可望紓解第一線採檢陽性旅客後送時救護車嚴重不足的問題；日前就有一架外籍航空公司的旅客搭機抵台後，從落地採檢到搭車離開桃園機場竟等了8小時，這段期間因為無法進食、沒有水喝遭到旅客抗議。知情人士透露，疾管署只有跟三家救護車業者簽約，市區疫情爆發後，桃機這邊根本無車後送確診旅客。

一家外籍航空的長程航班於12日下午4點30分抵達桃園機場，完成採檢後有6名確診旅客，因為沒有救護車可以將他們送往隔離檢疫所，便將他們先帶往D8候機室，等待其他航班的確診旅客到場集中管理，直到13日凌晨0點20分才有遊覽車將旅客載往隔離檢疫所，然而在機場等停留的8小時內，旅客因不滿長時間無法進食、喝水而抗議。

知情人士指出，目前長程航班、東南亞及韓國等航線的旅客需要落地採檢，在一般情況下，採檢陰性的旅客離開機場約耗時2.5小時，採檢陽性的旅客則是5.5小時；但現在疾管署提供的後送救護車嚴重不足，旅客從下機採檢、確認陽性到後送離開機場就花了8小時，期間旅客跟地勤人員都不能喝水進食，更不要說旅客離開機場之後，還有從機場到中南部隔離場所的車程。

據了解，疾管署只有跟三家救護車業者簽約，數量約十多台，現在疫情多點爆發，簽約的救護車業者根本無車可以派到桃機，大部分的時間只剩一部救護車在機坪穿梭，將各個候機室內採檢陽性的旅客集中到D8候機室，桃機公司為了解決問題只能提供簽約遊覽車給疾管署後送旅客，但遊覽車內也必須採梅花座隔開距離，所以一台車也只能坐20人，而且「坐滿才出發」。

航空業者無奈表示，配合政策執行「落地採檢」沒問題，但依照原來的規劃，採檢陽性的旅客如果是一家人或多人同行，經機場疾管署、海關、移民署、航警安檢查核無誤後開出四聯單，旅客就可以從空橋前往機坪搭乘救護車至隔離檢疫場所。但現在無救護車可以後送，地勤人員被迫陪同到旅客離開，長時間接觸診者接觸也增加感染風險，還有超時工作的問題。

業者不滿地說，為什麼這些落地採檢陽性的旅客是由航空公司地勤人員負責監管？具有公權力的疾管署、海關、移民署、安檢人員要等到旅客數達到20人，可以坐滿一台遊覽車時才會到現場查核。旅客從搭機到抵台採檢、離開機場可能長達十幾個小時不能進食、喝水，地勤人員同樣近8小時不能進食、喝水，根本罔顧人命。

桃園機場航空公司聯席會表示，採檢陽性旅客在等待後送期間，不該要求由航空公司的地勤人員負責監管，確診者應該立即送往隔離場所，不能因為沒有交通工具，就延續旅客停留機場時間，甚至要求地勤人員陪同直到旅客上車，地勤人員並非醫療專業人員，應由疾管署派員陪同較為適合。

搭乘長程航班的旅客下機後，於候機室內排隊等待落地採檢，檢疫人員協助旅客填寫檢疫申報資料。記者黃仲明／攝影
搭乘長程航班的旅客下機後，於候機室內排隊等待落地採檢，檢疫人員協助旅客填寫檢疫申報資料。記者黃仲明／攝影
檢疫人員協助旅客填寫檢疫申報資料。記者黃仲明／攝影
檢疫人員協助旅客填寫檢疫申報資料。記者黃仲明／攝影
從越南河內搭機抵台的移工完成落地採檢後，由勞動部人員集合在入境長廊。記者黃仲明／攝影
從越南河內搭機抵台的移工完成落地採檢後，由勞動部人員集合在入境長廊。記者黃仲明／攝影
落地採檢陽性旅客因無足夠的救護車後送，由檢疫人員帶隊，從D7候機室經入境長廊步行至D8候機室。記者黃仲明／攝影
落地採檢陽性旅客因無足夠的救護車後送，由檢疫人員帶隊，從D7候機室經入境長廊步行至D8候機室。記者黃仲明／攝影
落地採檢陽性旅客由入境長廊步行至D8候機室之後，清潔人員迅速噴灑藥水進行清消。記者黃仲明／攝影
落地採檢陽性旅客由入境長廊步行至D8候機室之後，清潔人員迅速噴灑藥水進行清消。記者黃仲明／攝影
檢疫人員完成落地採檢後，準備搭車將檢體送往實驗室分析。記者黃仲明／攝影
檢疫人員完成落地採檢後，準備搭車將檢體送往實驗室分析。記者黃仲明／攝影
檢疫人員協助旅客填寫檢疫申報資料。記者黃仲明／攝影
檢疫人員協助旅客填寫檢疫申報資料。記者黃仲明／攝影
搭乘長程航班的旅客下機後，於候機室內排隊進行落地採檢。記者黃仲明／攝影
搭乘長程航班的旅客下機後，於候機室內排隊進行落地採檢。記者黃仲明／攝影

桃園機場 救護車

延伸閱讀

影／合歡山杜鵑花季將開始 影片曝光去年大塞車慘況

影／起飛前看到地勤抱「口罩萌熊」揮手道別 他喊：太感動了

影／趕著載女友 男騎機車撞上救護車受傷送醫急救

紐西蘭對澳重開國境 親友機場久別重逢相擁而泣

相關新聞

落地採陽無救護車後送　旅客飢渴交迫苦等8小時

桃園機場長程航班中的美、加長程線，旅客落地採檢預計於4月18日取消，可望紓解第一線採檢陽性旅客後送時救護車嚴重不足的問題...

疫情嚴峻！輝瑞口服藥抵台 指揮中心證實到貨4100人份

新冠肺炎疫情嚴峻，指揮中心今公布新增874名本土確診個案，隨著確診患者人數增加，往後抗病毒藥物需求也可能大增。指揮中心證...

藻礁遭毀昨環評會無環團出席 潘忠政：狗吠火車沒意義

桃園大潭第三天然氣接收站工作船「東坪8號」前年3月擱淺造成0.58公頃藻礁受損，中油提出相關因應對策，昨天送環評大會審查...

今日精摘／本土增874例+1中度患者 醫院收治4條件優先

•新冠肺炎疫情延燒，指揮中心14日公布新增本土確診個案874例，病例數為今年新高，並公布新增一名中度患者，為一名60多歲本國籍男性， 其有慢性病史，沒有接種疫苗，4月2日確診後，出現低血氧情形，數值為93%，但胸部X光沒有明顯肺炎，而有用瑞德西韋治療，現在住院隔離、病況穩定。

銓敘部今報告 確立公務員陞遷法修法方向

銓敘部今在考試院會以「公務人員陞遷法修法規劃方向」為題，進行業務報告。銓敘部表示，此次陞遷法修法規畫，配合政府重要政策和...

午間快報／駁協議說…張國煒接立榮董座「長榮分工不分家」

張榮發四子張國煒今（14）日正式接任立榮航空董事長。張國煒會後表示，父親往生前交待要把集團顧好，現在就是在做這件事，兄弟能好好把集團的產業分工做好為最重要目標，這些都是張家的產業，家裡的事情家裡處理，顧好大眾行的權利為原則，不能因為家族事務影響到消費者權益。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。