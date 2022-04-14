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藻礁遭毀昨環評會無環團出席 潘忠政：狗吠火車沒意義
桃園大潭第三天然氣接收站工作船「東坪8號」前年3月擱淺造成0.58公頃藻礁受損，中油提出相關因應對策，昨天送環評大會審查，20分鐘火速開完會議；珍愛藻礁公投領銜人潘忠政表示，現在的環評大會跟以往以不同，去了要待在隔壁，也只有3分鐘時間陳述看法，去了沒意義。
中油三接為施作施工便橋，去年3月無動力工作船「東坪8號」抵達觀塘海域，不過因東北季風強勁造成流錨，東坪8號擱淺刮除大潭G1區藻礁，共有0.58公頃藻礁受損。
因此中油提出強化船舶硬體設施、長期監測受損藻礁區、研擬未來海象衝擊等因應對策，昨送環評大會審查，桃園市府、環評委員等相關單位無人發言，更沒有任何的環保團體出席參與。
對此，潘忠政表示，現在的環評會環保團體都要在隔壁間，等到可以發言後，再進入會議發表3分鐘後離開，和以前的環評會不同，並不會針對問題互相交流，就像是狗吠火車，讓環評沒有任何阻礙就通過。
潘忠政說，大潭三接在外推方案在海上作業，確切有沒有破換環境環團也不會知道，現在就是看政府的政策盡力監督，目前基隆外木山也有在研議要蓋第四天然氣接收站，許多志工也相當關心當地的環境生態，持續關注。
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