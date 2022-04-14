基隆校園確診個案未止住 國小附幼傳出疫情全面消毒
基隆市校園疫情仍在擴散，基隆市環保局今天前往東光國小附設幼兒園消毒。市府統計，目前全市有5校2園全校停課，13校1園有班級停課，另有1校1園預防性停課。
環保局今天出動四組人車消毒，在原定消毒地點之外，市府社會處和東光國小附幼也傳出疫情，臨時調派人力前往消毒。
基市府統計到今天中午為止，全市共有教職員4人、學生126人，共130名師生確診。學校相關匡列居家隔離共1038人，其中學生914人、教職員124人。
目前基隆市全校停課有5校2園，分別為大學3校、中學1校、國小1校、幼兒園2園。預防性停課中學1校、幼兒園1園。部分停班中學5校、國小8校、幼兒園1園。補習班13家停課；另有10多所校、園有師生確診，但因未入校，未要求停課。
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