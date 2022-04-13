不只消防員！桃園再傳義消幹部確診 各分隊預防性消毒
桃園市晚間傳出第三大隊蘆竹分隊1名消防員確診，成疫情以來首例，剛剛又傳第一大隊茄苳義消分隊1名幹部確診；第一大隊稍早證實此消息，但指出義消幹部已超過1個月未協勤、進入分隊，分隊也都有定期快篩並消毒，研判風險較低，但仍謹慎以對，各分隊全面消毒。
第一大隊副大隊長吳佰餘表示，初步已排除義消與一大消防員有接觸；應變措施部分，轄內各分隊依規定每周都會快篩，上周四全大隊都是陰性，廳舍也每天消毒，稍早得知義消確診後，已要求各分隊全面消毒，並通知同仁留意身體狀況，減少非必要外出，貫徹量測體溫、消毒等防疫措施。
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