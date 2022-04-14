光泉攜手郭婞淳送愛不間斷 暖心守護東台灣學生健康

新冠肺炎對社會經濟造成巨大衝擊，打亂生活秩序，偏鄉家庭的父母面臨減班的無薪困境，頓失賴以維生的經濟來源，導致物資匱乏，難以維繫家庭穩定的日常飲食，也讓許多成長中的偏鄉學童無法攝取到充足的蛋白質、醣類與脂質等三大營養素。根據兒福聯盟調查2021年疫情期間，全台達47.5%的偏鄉兒少三餐不正常，導致營養不均衡。

因此，66年來對食品安全堅持不懈，供應全台六成校園的光泉鮮乳，為了偏鄉學童的營養健康，連續第四年推動「我愛牛奶」公益計畫。這次前進到東台灣，支持臺東縣的國小校園的健康發展，邀請奧運金牌郭婞淳擔任計畫公益大使，願將營養跟知識送到偏鄉孩子手中，守護孩子成長。

以愛灌鈣，守護孩童成長黃金期

孩子的關鍵成長期只有一次，擁有充足的營養與鈣質非常重要。根據衛福部建議，孩童每日攝取的鈣質應為800-1200毫克，而小小一瓶光泉牛奶就含有200毫克的鈣，對成長期的孩子來說，是非常容易取得的營養補給品。

光泉董事長汪林祥認為，擁有豐富鈣質及蛋白質的牛奶是民生必需品，不只對孩童成長非常重要，對運動員也是不可或缺，然而大多數人不熟悉牛奶對運動的好處及價值，希望透過每年與運動員合作方式，推動『牛奶＋（知識x運動）』的孩童健康方程式，鼓勵孩子投入運動同時提升對乳製品的知識，讓孩子在成長黃金期更加茁壯。

光泉鮮乳每年與運動員合作一同推動「牛奶＋（知識x運動）」的健康方程式，為成長中孩童的健康與品格素養盡一份心力。 攝影／賴永祥

今年的公益計畫送出超過22,000瓶保久乳及2,000本繪本到臺東，更邀請到東京奧運舉重金牌郭婞淳擔任公益大使，她熱愛閱讀及堅持不放棄的運動精神，代表著健康、知識與好品格，都是孩童學習的榜樣。

送愛到臺東，鼓勵偏鄉孩童堅持不放棄

在東京奧運摘金的郭婞淳長期熱衷公益，身為臺東原住民的她，非常了解偏鄉孩童資源缺乏的困境，以及運動員在成長過程中，擁有一個好的教練及值得學習的榜樣是多麽重要。這次將資源帶回臺東，她期盼能發揮影響力，帶動大家對偏鄉弱勢學校運動員的關注，傳播愛的種子，讓希望在每個人心中發芽。

我愛牛奶公益計畫合作的臺東縣廣原國小師生也透過遠距連線一起參與記者會，現場獻唱多首布農族古謠，傳遞源源不絕的勇氣與夢想。 攝影／賴永祥

透過這次公益計畫與臺東縣廣原國小的田徑隊員互動中，郭婞淳感受到同樣地緣背景的情感連結，藉由這次機會，以自身經驗鼓勵小運動員們不要辜負與生俱來的天賦，保持現在自信且無所畏懼的精神，持續探索努力堅持不放棄，總會開創一片屬於自己的天空。

奧運金牌國手郭婞淳今年擔任我愛牛奶計畫公益大使，期待注入自身的影響力，鼓勵家鄉台東的國小學童持續保持夢想。 攝影／賴永祥

營養與知識並進，為偏鄉孩童落下希望的種子

「傳遞知識必須有趣且吸引人才能達到目的」，因此光泉鮮乳特別打造「我愛牛奶」漫畫小百科，透過有趣的方式與內容，讓孩子在不知不覺間吸收關於牛奶的相關知識，同時養成閱讀習慣。至今光泉已累計送出超過84,000瓶牛奶與近17,000冊繪本，為偏鄉孩童補充營養與知識，未來還會持續下去，期待有更多企業關注偏鄉及弱勢孩童的教育資源，一起共襄盛舉，為孩童帶來希望的力量。