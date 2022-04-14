光泉攜手郭婞淳送愛不間斷 暖心守護東台灣學生健康
新冠肺炎對社會經濟造成巨大衝擊，打亂生活秩序，偏鄉家庭的父母面臨減班的無薪困境，頓失賴以維生的經濟來源，導致物資匱乏，難以維繫家庭穩定的日常飲食，也讓許多成長中的偏鄉學童無法攝取到充足的蛋白質、醣類與脂質等三大營養素。根據兒福聯盟調查2021年疫情期間，全台達47.5%的偏鄉兒少三餐不正常，導致營養不均衡。
因此，66年來對食品安全堅持不懈，供應全台六成校園的光泉鮮乳，為了偏鄉學童的營養健康，連續第四年推動「我愛牛奶」公益計畫。這次前進到東台灣，支持臺東縣的國小校園的健康發展，邀請奧運金牌郭婞淳擔任計畫公益大使，願將營養跟知識送到偏鄉孩子手中，守護孩子成長。
以愛灌鈣，守護孩童成長黃金期
孩子的關鍵成長期只有一次，擁有充足的營養與鈣質非常重要。根據衛福部建議，孩童每日攝取的鈣質應為800-1200毫克，而小小一瓶光泉牛奶就含有200毫克的鈣，對成長期的孩子來說，是非常容易取得的營養補給品。
光泉董事長汪林祥認為，擁有豐富鈣質及蛋白質的牛奶是民生必需品，不只對孩童成長非常重要，對運動員也是不可或缺，然而大多數人不熟悉牛奶對運動的好處及價值，希望透過每年與運動員合作方式，推動『牛奶＋（知識x運動）』的孩童健康方程式，鼓勵孩子投入運動同時提升對乳製品的知識，讓孩子在成長黃金期更加茁壯。
今年的公益計畫送出超過22,000瓶保久乳及2,000本繪本到臺東，更邀請到東京奧運舉重金牌郭婞淳擔任公益大使，她熱愛閱讀及堅持不放棄的運動精神，代表著健康、知識與好品格，都是孩童學習的榜樣。
送愛到臺東，鼓勵偏鄉孩童堅持不放棄
在東京奧運摘金的郭婞淳長期熱衷公益，身為臺東原住民的她，非常了解偏鄉孩童資源缺乏的困境，以及運動員在成長過程中，擁有一個好的教練及值得學習的榜樣是多麽重要。這次將資源帶回臺東，她期盼能發揮影響力，帶動大家對偏鄉弱勢學校運動員的關注，傳播愛的種子，讓希望在每個人心中發芽。
透過這次公益計畫與臺東縣廣原國小的田徑隊員互動中，郭婞淳感受到同樣地緣背景的情感連結，藉由這次機會，以自身經驗鼓勵小運動員們不要辜負與生俱來的天賦，保持現在自信且無所畏懼的精神，持續探索努力堅持不放棄，總會開創一片屬於自己的天空。
營養與知識並進，為偏鄉孩童落下希望的種子
「傳遞知識必須有趣且吸引人才能達到目的」，因此光泉鮮乳特別打造「我愛牛奶」漫畫小百科，透過有趣的方式與內容，讓孩子在不知不覺間吸收關於牛奶的相關知識，同時養成閱讀習慣。至今光泉已累計送出超過84,000瓶牛奶與近17,000冊繪本，為偏鄉孩童補充營養與知識，未來還會持續下去，期待有更多企業關注偏鄉及弱勢孩童的教育資源，一起共襄盛舉，為孩童帶來希望的力量。
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