中油毀0.58公頃藻礁 環評大會一片沈默20分鐘火速通過

第三天然氣接收站工作船「東坪8號」前年3月擱淺造成0.58公頃藻礁受損，中油提出強化船舶硬體設施、長期監測受損藻礁區、研擬未來海象衝擊等因應對策，今天送環評大會審查，但桃園市府、環評委員等相關單位無一人發言表示意見，拖延兩年的案件，中間還一度因珍愛藻礁公投而停擺，今天會議不到20分鐘，在一片沈默中火速通過環評大會。

中油三接為施作施工便橋，去年3月無動力工作船「東坪8號」抵達觀塘海域，但當晚東北季風轉強造成流錨，「東坪8號」擱淺刮除大潭G1區藻礁，共有0.58公頃藻礁受損，最深遭剷除30公分厚度。

為避免未來施工再影響藻礁，中油今天表示，已採購精準小區域氣象預報資料，各船舶耐風浪特性制訂作業標準，若有新進船隻也會滾動式調整，增加部分船錨重量提升抓地力、纜繩更新加長、增購拖船以增加應變設備。

另針對生態監測及補償復育作為，中油表示，會設立監測樣區，在藻礁生長季節的冬、春季每月調查一次，夏、秋季每季調查一次，也會對於受損藻礁區中的柴山多杯孔珊瑚進行監測、了解生長狀況，並與未受損藻礁區的柴山多杯孔珊瑚做比較。

環評專案小組召集人簡連貴表示，此案在初審時經過廣泛討論，認為應該詳細呈現事件過程，包括當天風速、波高、潮流變化、沿岸流等影響分析，評估增加錨纜數量及強度，並加強海氣象預報、船舶管理等，同時補充事故前後藻礁生態資訊、監測頻度，評估藻礁生態受損棲地復育補償措施，同時要加強施工管理、海氣象資訊、海象工程作業安全、海洋汙染防治等。

實質審查時，桃園市府相關單位及環評委員沒有人提問，也沒有人提出任何意見，今天也沒有民間團體登記發言，中油簡報、召集人說明初審結論兩項流程加起來，會議不到20分鐘就進入閉門會議。

閉門會議上，環保署綜計處表示，專案小組在初審已經通過中油因應對策，建議按照專案小組意見辦理，環評委員同樣沒有發言，僅點頭同意，糾結兩年的案件於今天火速全案通過。