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今上路停課新標準9大QA抓重點 不跟進縣市名單一次看

台鐵松山、玉里車站各1票務人員確診

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
松山車站有票務人員確診。圖非當事人。示意圖／聯合報系資料照
松山車站有票務人員確診。圖非當事人。示意圖／聯合報系資料照

本土疫情多點爆發，交通部所屬單位紛紛中標。今天傳出台鐵又有兩名員工確診。對此，台鐵局證實，松山車站、玉里站各一票務人員確診，工作都會和民眾接觸，目前已將車站進行消毒。

台鐵說，松山站票務人員與確診者足跡重疊，昨天確診，匡列15人，PCR檢測結果預計下午出爐，該車站今天已做清消。

至於玉里站票務人員，台鐵說，該員身體不適，覺得喉嚨癢癢的，昨天確診後該站已經進行清消，有三人遭匡列。若下午檢測結果出爐沒事，就可以回來上班。

新冠肺炎 COVID-19

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