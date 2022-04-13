彰化下午開防疫記者會 公布二基院內感染採檢結果
彰化二林基督教醫院傳出有醫護人員確診，彰化衛生局為快速掌握疫情狀況，避免傳染擴大，昨天緊急為全院醫護與工作人員採檢，傍晚也陸續有民眾收到通知到醫院採檢，一直到深夜11點才告一段落，彰化縣府通知下午2點半將召開防疫記者會，預計將針對採檢結果以及這起院內感染做相關說明。
衛生局指出，因有人在門診確診，接觸單位與樓層相對多，才會大規模篩檢。此外，有民眾發現秀水麥當勞昨天傍晚也展開清潔消毒，店家貼出公告是配合防疫才消毒，不過有網友接到電話詢問4月10日上午是否有到店家，疑似有人確診，正尋找接觸者，詳細狀況也待縣府下午進一步公布。
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