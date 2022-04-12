快訊

小學作業改1錯字 全網看不出答案大崩潰

走進微笑山線 享受親子幸福時光

文 / 北市政府觀光旅遊局 提供

圖／新北市政府觀光旅遊局 提供
圖／新北市政府觀光旅遊局 提供

春暖花開的春夏，正是萬物萌發富有生命力的時節，引動人們想要親近山水，來個身心靈都舒暢的療癒活動，趁現在帶著全家人到郊外走走，享受親子間的溫馨時光正是時候。新北市政府觀光旅遊局用心經營的旅遊品牌「微笑山線」，持續推動親子家庭走進郊山，山林間有著大小孩與小小孩的歡笑聲，身心舒暢與家人親密相處的美好，成為記憶點，並已經開始建立口碑與熟悉度，想到「微笑山線」，就會與親子活動產生連結。

為打造親子遊山創新體驗，今年再推出讓人驚喜的新亮點！首波活動「沙龍與美的體驗」，首度將親子山林遊以沙龍講座呈現，邀請荒野保護協會理事長李偉文、旅遊作家藍白拖、親子作家羅怡君等，帶領親子感受山林慢旅、領略新北家山之美。同時舉辦親子健行團，將步道導覽結合山林美學與在地產業。活動由知名登山家雪羊與新北市立北大高中課程顧問林炯任，一起帶領家庭感受微笑山線的足跡，並期盼創造父母與孩子獨一無二的回憶，享受親子家庭的幸福時光。

圖／新北市政府觀光旅遊局 提供
圖／新北市政府觀光旅遊局 提供

「微笑山線」三大核心精神「親山」、「親近」、「親密」，希望親子家庭把握新北市「親山」特性，「親近」自然及人文，打造人與人、人與環境的「親密」關係。

新北市副市長謝政達表示，新北市擁有豐富的山林資源，悠久的人文歷史，以及便捷的大眾運輸系統，是一座打開家門即走入山林的城市。走進微笑山線可讓孩子展開探索與學習、親近自然人文之外，也是重塑親子間、人與環境的親密關係，讓親子旅遊不只是放鬆休閒，也能凝聚幸福。

知名旅遊作家藍白拖每個月都會帶自己的孩子挑戰爬山或健行，路程從5、6、7公里慢慢拉長。「剛苦完很累但又想再去，成就感會累積，流汗的肉體感受是最直接的，孩子會有答案。」身為父親的角色，藍白拖表示，「就是帶著他一起做我喜歡的事，不管是爬山還旅行」。濃濃的親情，都成為成長中點滴的共同記憶。

為了見證屬於親子的「微笑山線」，首波啟動記者會中，體驗過「微笑山線」的小朋友，以充滿陽光的笑臉，活潑的儀態，和謝副市長共同進行發布活動訊息，大聲說出：「微笑山線，我們相約山上見！」

圖／新北市政府觀光旅遊局 提供
圖／新北市政府觀光旅遊局 提供

新北市政府觀光旅遊局與親子天下合作，邀請親子家庭走進微笑山線，享受微笑幸福時光。「親子沙龍」將於4/16(六)、5/1(日)登場，「親子健行團」活動分為山林美學、步道文史、自然生態三大主題體驗，從步道健行、寫意山林活動到尋訪生態物種、製茶體驗等，充實親子幸福時光。微笑山線親子沙龍與健行活動，即日起開放報名。後續還會有「音樂與山林的對話」的驚喜規劃，值得大家跟著「微笑山線」安排闔家同歡的活動，更多新北市旅遊資訊，可查詢新北市觀光旅遊網或加入「新北旅客」臉書粉絲專頁(https://www.facebook.com/ntctour)。

新北市政府觀光旅遊局 廣告

相關新聞

可阻斷新冠感染！陽明交大開發「淨冠方」讓高危族服用

陽明交大傳統醫藥研究所開發「淨冠方」中藥包，被證實透過蒸汽法或服用方式，能夠有效阻斷新冠病毒感染。陽明交大傳統醫藥研究所...

新聞眼／「體諒美好朋友」 國際現實澆冷水

蔡總統指派環保署長任特使前往友邦帛琉參加「我們的海洋大會」（ＯＯＣ），我理當可「高調」參加友邦舉辦的活動，卻因日前傳出美...

我環保署長 出席帛琉海洋大會

我國友邦帛琉十三、十四日主辦第七屆「我們的海洋大會」（ＯＯＣ），總統蔡英文指派環保署長張子敬擔任特使出訪帛琉。外交部昨正...

今日精摘／本土＋境外破600例新高 在家隔離如何領藥陳時中解惑

•本土新冠肺炎疫情止不住，國內11日新增本土個案439例、境外移入191例，117例為航班落地採檢陽性。指揮中心指揮官陳時中表示，本土疫情維持在高點。本土個案擴及18縣市，以新北市145例最多，台北100例次之，基隆36例。 •新冠肺炎疫情延燒，中重症個案持續增多。11日新增一例中症個案，累計15例中重症個案，包括13例中症、兩例重症。指揮中心指揮官陳時中表示，新增中症病患為30多歲女性，為中度感染無慢性病史，僅於今年初接種一劑疫苗。

史上最高層級！出訪帛琉海洋大會 張子敬：是很大進步

「我們的海洋大會」（OOC）月中將在我國友邦帛琉舉辦，總統蔡英文指派環保署長張子敬擔任特使出訪帛琉，以環保署長的官方專業...

一代大俠的傲然身影：懷想大銀幕之中的王羽

2019年，第56屆金馬獎頒發了終身成就獎給以《獨臂刀》名揚天下、縱橫港台，武俠片與動作片獨步古今的Jimmy王羽。王羽的銀幕形象無比耀眼，當我們聚焦在他的演出，也絕對會發現，Jimmy王羽就是不折不扣的明星，在滿天星海裡，非常非常亮的那一顆。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。