研華ACT夢想家攜手靜心高中 「尋找靜心五個夢」發揚利他能量

學習博覽會是靜心高中每年一度的重點活動，連續三天，動員全校師生並邀請家長共襄盛舉，「ACT夢想家」ｘ「尋找靜心五個夢」的成果發表會在這時舉辦格外有意義，見證了靜心學生社會關懷的初衷與行動的能量。

研華文教基金會與靜心高中攜手合作，ACT夢想家成果發表在學習博覽會隆重展開。 圖／賴永祥攝影

唐尚智校長談起與研華文教基金會攜手合作的契機，是因為理念上所見略同，延續著由靜心校友范可欽（現為資深媒體人）發起的「五個夢」活動，遇上研華劉克振董事長提倡的利他理念，以聯合國SDGs永續發展目標為核心，從日常發覺問題、勇於實踐，進而與其他學校交流、共學。一連串教育遇上企業社會責任的合作，為ACT夢想家激盪出更璀璨的火花。

今年參與團隊所關注的議題面向多元，從食安問題、流浪動物權利、移工人權到氣候變遷，可見同學對於社會關懷的實踐力與創造力。唐校長也期勉在座同學不要害怕困難，為自己的夢想勇敢實踐、擴大自身影響力。

唐尚智校長暢談校友會「五個夢」及ACT夢想家精神，鼓勵同學從自身生活出發，勇於實踐夢想。 圖／賴永祥攝影

校園內的溫暖行動 拉近人與人關係的藍絲帶藍絲帶的意涵是傳遞溫暖與祝福，這個由五位同班同學吳祐綺、廖芝筠、劉怡沛、宋沛築及劉若宣所籌組的藍絲帶團隊，起初是從班導吳佳穎老師所送的卡片中感受到溫暖，從而啟發了靈感，「疫情期間，上網課的日子區隔了彼此，使我們愈來愈孤單。開學回學校上課後，收到老師為我們每個人製作的藍絲帶卡片，發現可以拉近人與人的距離。」於是，校園內的行動如火如荼地展開了，從設計線上表單、邀請同學訂購、舉辦義賣活動等，還利用假日與課餘的時間製作卡片，排版、護貝到輸出樣樣出自團隊之手，雖然疲累，但成員們馬不停蹄只為了一件事：「我們發現藍絲帶熱烈的迴響，是來自於每個同學都很渴望被肯定，看到他們收到卡片後的笑容後，再疲累都值得。」

面對全校陌生的老師和學生，如何將卡片送到手可不是件容易的事。「有些成員是有『社恐』（社交恐懼）的人，然而在尋找卡片主人的互動過程，慢慢拉近了人與人的關係。」團隊打趣地說道，同時也透露了這項溫暖的行動帶給成員的正向回饋，使他們逐漸克服與陌生人交流的恐懼。

在校內發起的藍絲帶行動也影響了身邊的同學，不論是義賣、大考加油牆，或是自告奮勇幫忙分送卡片，人與人的連結在過程中逐漸被串起，團隊們希望未來能夠成立靜心的「藍絲帶日」，讓溫暖氛圍持續在校園發生。不只侷限於校內，在聽了其他團隊的發表後，也啟發成員不少靈感，如何將這份溫暖擴及社會，是團隊躍躍欲試的下一步行動。

小學組藍絲帶團隊將課堂中的靈感化為實作，以溫暖行動串連起校內師生。 圖／賴永祥攝影

理解差異、打破同溫層 理性討論的平台建構中學組的代表團由「底貝・蒲拉特縫」團隊獲得，其譯自Debate platform，由一群辯論社的夥伴郭慕天、顧允齡、陳則名及鄭瑞儀共同組成，提案發想的緣由，是觀察到當今社群媒體的演算法所造成的回聲室效應，以及平台留言往往較為情緒化、甚至是謾罵，難有實質的意見交流發生。團隊希望以平台的高度，精選時事議題，創建出真正能夠討論公共議題的網路場域。

成員希望能夠養成理性討論的平台文化，讓使用者專注於議題，也讓許多有興趣、專業知識背景的人在其中能發揮影響力，透過交流凸顯個人觀點、減少衝突。如何顧及平台的討論品質，團隊設想了一套機制，透過演算法的分析將管理社群化，鎖定藉由良好使用者來維持社群品質。

團隊的指導老師駱雯羚觀察到，「靜心的學生對於公共題具有高敏感度，這群同學自主發起、尋找資源學習寫程式、封測解決，相當符合新課綱所期待的跨領域素養人才。」

「現在是個在螢幕背後都可以與人互動的時代，但每個鍵盤背後都是真實的人，會有自己的故事與情緒。」郭慕天同學侃侃而談，透露了團隊希冀透過自身影響力，改變當今網路文化。不只是關照青年世代，也期待更多願意理性討論的社會大眾一同加入。

獲勝的中學組團隊展示封測中的網站，希望能建構理性交流的公共平台。 圖／賴永祥攝影

「從生活中觀察到的有所不足出發，讓我們從夢想家跨進實踐者。」研華文教基金會米君儒總監鼓勵各位同學，在理念與行動的過程中也不忘反覆地深刻思考，是夢想能達到最大效益的關鍵。本次獲選的小學組代表團，將於世界地球日論壇發表專題，與更多夢想家進行交流與學習，讓影響力加乘，擴大這股社會關懷的能量。