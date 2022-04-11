快訊

不要太樂觀！ 柯文哲：估疫情還要燒兩個月才達峰頂

研華ACT夢想家攜手靜心高中 「尋找靜心五個夢」發揚利他能量

撰文 / 林俞君

學習博覽會是靜心高中每年一度的重點活動，連續三天，動員全校師生並邀請家長共襄盛舉，「ACT夢想家」ｘ「尋找靜心五個夢」的成果發表會在這時舉辦格外有意義，見證了靜心學生社會關懷的初衷與行動的能量。

研華文教基金會與靜心高中攜手合作，ACT夢想家成果發表在學習博覽會隆重展開。 圖／賴永祥攝影
研華文教基金會與靜心高中攜手合作，ACT夢想家成果發表在學習博覽會隆重展開。 圖／賴永祥攝影

唐尚智校長談起與研華文教基金會攜手合作的契機，是因為理念上所見略同，延續著由靜心校友范可欽（現為資深媒體人）發起的「五個夢」活動，遇上研華劉克振董事長提倡的利他理念，以聯合國SDGs永續發展目標為核心，從日常發覺問題、勇於實踐，進而與其他學校交流、共學。一連串教育遇上企業社會責任的合作，為ACT夢想家激盪出更璀璨的火花。

今年參與團隊所關注的議題面向多元，從食安問題、流浪動物權利、移工人權到氣候變遷，可見同學對於社會關懷的實踐力與創造力。唐校長也期勉在座同學不要害怕困難，為自己的夢想勇敢實踐、擴大自身影響力。

唐尚智校長暢談校友會「五個夢」及ACT夢想家精神，鼓勵同學從自身生活出發，勇於實踐夢想。 圖／賴永祥攝影
唐尚智校長暢談校友會「五個夢」及ACT夢想家精神，鼓勵同學從自身生活出發，勇於實踐夢想。 圖／賴永祥攝影

校園內的溫暖行動 拉近人與人關係的藍絲帶
藍絲帶的意涵是傳遞溫暖與祝福，這個由五位同班同學吳祐綺、廖芝筠、劉怡沛、宋沛築及劉若宣所籌組的藍絲帶團隊，起初是從班導吳佳穎老師所送的卡片中感受到溫暖，從而啟發了靈感，「疫情期間，上網課的日子區隔了彼此，使我們愈來愈孤單。開學回學校上課後，收到老師為我們每個人製作的藍絲帶卡片，發現可以拉近人與人的距離。」於是，校園內的行動如火如荼地展開了，從設計線上表單、邀請同學訂購、舉辦義賣活動等，還利用假日與課餘的時間製作卡片，排版、護貝到輸出樣樣出自團隊之手，雖然疲累，但成員們馬不停蹄只為了一件事：「我們發現藍絲帶熱烈的迴響，是來自於每個同學都很渴望被肯定，看到他們收到卡片後的笑容後，再疲累都值得。」

面對全校陌生的老師和學生，如何將卡片送到手可不是件容易的事。「有些成員是有『社恐』（社交恐懼）的人，然而在尋找卡片主人的互動過程，慢慢拉近了人與人的關係。」團隊打趣地說道，同時也透露了這項溫暖的行動帶給成員的正向回饋，使他們逐漸克服與陌生人交流的恐懼。

在校內發起的藍絲帶行動也影響了身邊的同學，不論是義賣、大考加油牆，或是自告奮勇幫忙分送卡片，人與人的連結在過程中逐漸被串起，團隊們希望未來能夠成立靜心的「藍絲帶日」，讓溫暖氛圍持續在校園發生。不只侷限於校內，在聽了其他團隊的發表後，也啟發成員不少靈感，如何將這份溫暖擴及社會，是團隊躍躍欲試的下一步行動。

小學組藍絲帶團隊將課堂中的靈感化為實作，以溫暖行動串連起校內師生。 圖／賴永祥攝影
小學組藍絲帶團隊將課堂中的靈感化為實作，以溫暖行動串連起校內師生。 圖／賴永祥攝影

理解差異、打破同溫層 理性討論的平台建構
中學組的代表團由「底貝・蒲拉特縫」團隊獲得，其譯自Debate platform，由一群辯論社的夥伴郭慕天、顧允齡、陳則名及鄭瑞儀共同組成，提案發想的緣由，是觀察到當今社群媒體的演算法所造成的回聲室效應，以及平台留言往往較為情緒化、甚至是謾罵，難有實質的意見交流發生。團隊希望以平台的高度，精選時事議題，創建出真正能夠討論公共議題的網路場域。

成員希望能夠養成理性討論的平台文化，讓使用者專注於議題，也讓許多有興趣、專業知識背景的人在其中能發揮影響力，透過交流凸顯個人觀點、減少衝突。如何顧及平台的討論品質，團隊設想了一套機制，透過演算法的分析將管理社群化，鎖定藉由良好使用者來維持社群品質。

團隊的指導老師駱雯羚觀察到，「靜心的學生對於公共題具有高敏感度，這群同學自主發起、尋找資源學習寫程式、封測解決，相當符合新課綱所期待的跨領域素養人才。」

「現在是個在螢幕背後都可以與人互動的時代，但每個鍵盤背後都是真實的人，會有自己的故事與情緒。」郭慕天同學侃侃而談，透露了團隊希冀透過自身影響力，改變當今網路文化。不只是關照青年世代，也期待更多願意理性討論的社會大眾一同加入。

獲勝的中學組團隊展示封測中的網站，希望能建構理性交流的公共平台。 圖／賴永祥攝影
獲勝的中學組團隊展示封測中的網站，希望能建構理性交流的公共平台。 圖／賴永祥攝影

「從生活中觀察到的有所不足出發，讓我們從夢想家跨進實踐者。」研華文教基金會米君儒總監鼓勵各位同學，在理念與行動的過程中也不忘反覆地深刻思考，是夢想能達到最大效益的關鍵。本次獲選的小學組代表團，將於世界地球日論壇發表專題，與更多夢想家進行交流與學習，讓影響力加乘，擴大這股社會關懷的能量。

相關新聞

今日精摘／本土＋境外破600例新高 在家隔離如何領藥陳時中解惑

•本土新冠肺炎疫情止不住，國內11日新增本土個案439例、境外移入191例，117例為航班落地採檢陽性。指揮中心指揮官陳時中表示，本土疫情維持在高點。本土個案擴及18縣市，以新北市145例最多，台北100例次之，基隆36例。 •新冠肺炎疫情延燒，中重症個案持續增多。11日新增一例中症個案，累計15例中重症個案，包括13例中症、兩例重症。指揮中心指揮官陳時中表示，新增中症病患為30多歲女性，為中度感染無慢性病史，僅於今年初接種一劑疫苗。

史上最高層級！出訪帛琉海洋大會 張子敬：是很大進步

「我們的海洋大會」（OOC）月中將在我國友邦帛琉舉辦，總統蔡英文指派環保署長張子敬擔任特使出訪帛琉，以環保署長的官方專業...

一代大俠的傲然身影：懷想大銀幕之中的王羽

2019年，第56屆金馬獎頒發了終身成就獎給以《獨臂刀》名揚天下、縱橫港台，武俠片與動作片獨步古今的Jimmy王羽。王羽的銀幕形象無比耀眼，當我們聚焦在他的演出，也絕對會發現，Jimmy王羽就是不折不扣的明星，在滿天星海裡，非常非常亮的那一顆。

韓艦艇入台海域搜救挨批是喪權辱國 海巡署：早有慣例

獅子山共和籍貨船「KYOTO1」貨船，日前經過澎湖外海，發出求救訊號，船上有韓籍船員失聯；海巡署因同意韓芳派遣救難艦艇到...

影／抗爭基地被改建套房 樂生自救會等民團陳情

樂生保留自救會、青年樂生聯盟與許多民團今天前往立法院陳情，青年樂生聯盟成員林秀芃痛批樂生療養院院長施玲娜嚴重違法，不甩行...

午間快報／雙鐵齊喊漲？交長：台鐵暫無漲價計畫

．高鐵喊漲，台鐵票價也蠢動，交通部長王國材上午在立法院表示，兩者沒有連動，交通部新核定高鐵基本費率，從每人每公里4.134元調高為4.313元，這是4年來首度調漲。王國材說，現在僅是核定費率公式，「並沒有一定會漲」，目前民生經濟狀況下，公共運輸盡量不要有變動，但高鐵是上市公司，交通部尊重其董事會決議，漲價與否待送到交通部再討論。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。