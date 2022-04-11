大學生為境外返校女友送餐染疫 女未戴口罩將重罰20萬元

台中市今新增9例本土確診個案，另有東勢幼兒園5案及市議員施志昌女助理共6人尚無案號，所以今總計有15個本土案例。而本土案例中，亞洲大學學生案27648未接種疫苗，因送餐給境外返校的女友、同學案27206確診，而這位案27206因居家檢疫期間未戴口罩即和案27648隔著紗窗交談，違反防疫規定，致使疫情擴散，將依違反傳染病防治法予以裁罰20萬元。

盧秀燕說，案27206因5日自國外入境居家檢疫，案27648曾在5、6日及8日戴口罩幫忙送餐到門口，並與其聊天，2日至7日期間均未到校，8日幫友人送水後到校上課，因接獲友人通知快篩陽性即返家自主隔離，9日晚上出現頭痛症狀，10日夜間至醫院採檢PCR陽性，CT值15.36，隔離治療，匡列親友居隔2人。

市議員施志昌的女助理20多歲，4月1日至5日曾至北部友人家拜訪，10日接獲通知北部友人快篩陽性，當天家用快篩陽性，經安排至醫院PCR採檢陽性確診，CT值16.46，匡列家人3人、職場含議員5人居家隔離。施志昌PCR已採檢陰性，餘7人等待結果。

另還有案27649以及案27976分別因為獨居，以及待業中僅接觸北部友人，他二人均無其他接觸者而未匡列對象。為60多歲男性，4日搭高鐵南下與3朋友聚會，6日上午返回台中，當天下午得知聚會友人確診，經快篩陰性後即未外出，8日喉嚨癢、乾咳，家用快篩陰性，9日晚間症狀加劇經家用快篩陽性，10日凌晨經衛生局安排至醫院採PCR確診陽性，CT值16.6。

案27976為20多歲女性，5日曾與北部來訪友人聚餐，當晚友人經外縣市通知列居隔後即返回北部，7日至9日間喉嚨痛未出門，10日經衛生局通知匡列居隔並安排採檢PCR陽性確診，CT值14.2。

另還有1名感染源不明的案27650，他是住大里的40多歲空調工人，9日開始出現症狀，10日未改善，自行快篩陽性，經安排至醫院PCR採檢確診，CT值14.11，匡列同住接觸者4人、職場2人，感染源不明。

另外，案27646為西屯30多歲男性，4月2、3日有北部旅遊史，9日晚間快篩陽性，經醫院PCR採檢10日確診，CT值18.4，隔離治療中，匡列同住者1人採檢及居家隔離。

另名案27647南區50多歲女服飾攤商，7日搭高鐵至台北五分埔，當日往返，8日至朋友家聚餐後騎車至天津街購物，9日出現喉嚨乾癢、頭痛、倦怠症狀，晚間至診所就醫未改善，自己快篩陽性後騎機車就醫，10日PCR檢驗確診，CT值14.32，隔離治療中，該案匡列接觸者6人安排採檢並居家隔離。

此外，市府日前針對東新國小附幼案27374接觸者，包括同班師生25人進行PCR採檢，學生家人68人快篩，目前共9人確診，除了案27374，今還有東新國小學生兄妹案27979、27977，以及附幼家長27978確診，另還有東新國小、附幼，以及另家新家家幼兒園5例尚未取得案號，市府今日於該校開設前進指揮所，全校及附設幼兒園全數採檢及環境清消。 台中市今新增9例本土確診個案，另有東勢幼兒園5案及市議員施志昌女助理共6人尚無案號，所以今總計有15個本土案例。圖／台中市政府提供 台中市今新增9例本土確診個案，另有東勢幼兒園5案及市議員施志昌女助理共6人尚無案號，所以今總計有15個本土案例。圖／台中市政府提供 台中市今新增9例本土確診個案，另有東勢幼兒園5案及市議員施志昌女助理共6人尚無案號，所以今總計有15個本土案例。圖／台中市政府提供 台中市今新增9例本土確診個案，另有東勢幼兒園5案及市議員施志昌女助理共6人尚無案號，所以今總計有15個本土案例。圖／台中市政府提供 台中市今新增9例本土確診個案，另有東勢幼兒園5案及市議員施志昌女助理共6人尚無案號，所以今總計有15個本土案例。圖／台中市政府提供 台中市今新增9例本土確診個案，另有東勢幼兒園5案及市議員施志昌女助理共6人尚無案號，所以今總計有15個本土案例。圖／台中市政府提供 台中市今新增9例本土確診個案，另有東勢幼兒園5案及市議員施志昌女助理共6人尚無案號，所以今總計有15個本土案例。圖／台中市政府提供

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