快訊

醫療暴力！新北2醉漢沒戴口罩遭阻進入 痛毆急診室保全

黑松沙士5月起漲價 一罐29元漲至35元

大學生為境外返校女友送餐染疫 女未戴口罩將重罰20萬元

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
亞洲大學學生案27648未接種疫苗，因送餐給境外返校的女同學案27206確診，市府今前往消毒。圖／台中市政府提供
亞洲大學學生案27648未接種疫苗，因送餐給境外返校的女同學案27206確診，市府今前往消毒。圖／台中市政府提供

台中市今新增9例本土確診個案，另有東勢幼兒園5案及市議員施志昌女助理共6人尚無案號，所以今總計有15個本土案例。而本土案例中，亞洲大學學生案27648未接種疫苗，因送餐給境外返校的女友、同學案27206確診，而這位案27206因居家檢疫期間未戴口罩即和案27648隔著紗窗交談，違反防疫規定，致使疫情擴散，將依違反傳染病防治法予以裁罰20萬元。

盧秀燕說，案27206因5日自國外入境居家檢疫，案27648曾在5、6日及8日戴口罩幫忙送餐到門口，並與其聊天，2日至7日期間均未到校，8日幫友人送水後到校上課，因接獲友人通知快篩陽性即返家自主隔離，9日晚上出現頭痛症狀，10日夜間至醫院採檢PCR陽性，CT值15.36，隔離治療，匡列親友居隔2人。

市議員施志昌的女助理20多歲，4月1日至5日曾至北部友人家拜訪，10日接獲通知北部友人快篩陽性，當天家用快篩陽性，經安排至醫院PCR採檢陽性確診，CT值16.46，匡列家人3人、職場含議員5人居家隔離。施志昌PCR已採檢陰性，餘7人等待結果。

另還有案27649以及案27976分別因為獨居，以及待業中僅接觸北部友人，他二人均無其他接觸者而未匡列對象。為60多歲男性，4日搭高鐵南下與3朋友聚會，6日上午返回台中，當天下午得知聚會友人確診，經快篩陰性後即未外出，8日喉嚨癢、乾咳，家用快篩陰性，9日晚間症狀加劇經家用快篩陽性，10日凌晨經衛生局安排至醫院採PCR確診陽性，CT值16.6。

案27976為20多歲女性，5日曾與北部來訪友人聚餐，當晚友人經外縣市通知列居隔後即返回北部，7日至9日間喉嚨痛未出門，10日經衛生局通知匡列居隔並安排採檢PCR陽性確診，CT值14.2。

另還有1名感染源不明的案27650，他是住大里的40多歲空調工人，9日開始出現症狀，10日未改善，自行快篩陽性，經安排至醫院PCR採檢確診，CT值14.11，匡列同住接觸者4人、職場2人，感染源不明。

另外，案27646為西屯30多歲男性，4月2、3日有北部旅遊史，9日晚間快篩陽性，經醫院PCR採檢10日確診，CT值18.4，隔離治療中，匡列同住者1人採檢及居家隔離。

另名案27647南區50多歲女服飾攤商，7日搭高鐵至台北五分埔，當日往返，8日至朋友家聚餐後騎車至天津街購物，9日出現喉嚨乾癢、頭痛、倦怠症狀，晚間至診所就醫未改善，自己快篩陽性後騎機車就醫，10日PCR檢驗確診，CT值14.32，隔離治療中，該案匡列接觸者6人安排採檢並居家隔離。

此外，市府日前針對東新國小附幼案27374接觸者，包括同班師生25人進行PCR採檢，學生家人68人快篩，目前共9人確診，除了案27374，今還有東新國小學生兄妹案27979、27977，以及附幼家長27978確診，另還有東新國小、附幼，以及另家新家家幼兒園5例尚未取得案號，市府今日於該校開設前進指揮所，全校及附設幼兒園全數採檢及環境清消。

台中市今新增9例本土確診個案，另有東勢幼兒園5案及市議員施志昌女助理共6人尚無案號，所以今總計有15個本土案例。圖／台中市政府提供
台中市今新增9例本土確診個案，另有東勢幼兒園5案及市議員施志昌女助理共6人尚無案號，所以今總計有15個本土案例。圖／台中市政府提供
台中市今新增9例本土確診個案，另有東勢幼兒園5案及市議員施志昌女助理共6人尚無案號，所以今總計有15個本土案例。圖／台中市政府提供
台中市今新增9例本土確診個案，另有東勢幼兒園5案及市議員施志昌女助理共6人尚無案號，所以今總計有15個本土案例。圖／台中市政府提供
台中市今新增9例本土確診個案，另有東勢幼兒園5案及市議員施志昌女助理共6人尚無案號，所以今總計有15個本土案例。圖／台中市政府提供
台中市今新增9例本土確診個案，另有東勢幼兒園5案及市議員施志昌女助理共6人尚無案號，所以今總計有15個本土案例。圖／台中市政府提供
台中市今新增9例本土確診個案，另有東勢幼兒園5案及市議員施志昌女助理共6人尚無案號，所以今總計有15個本土案例。圖／台中市政府提供
台中市今新增9例本土確診個案，另有東勢幼兒園5案及市議員施志昌女助理共6人尚無案號，所以今總計有15個本土案例。圖／台中市政府提供
台中市今新增9例本土確診個案，另有東勢幼兒園5案及市議員施志昌女助理共6人尚無案號，所以今總計有15個本土案例。圖／台中市政府提供
台中市今新增9例本土確診個案，另有東勢幼兒園5案及市議員施志昌女助理共6人尚無案號，所以今總計有15個本土案例。圖／台中市政府提供
台中市今新增9例本土確診個案，另有東勢幼兒園5案及市議員施志昌女助理共6人尚無案號，所以今總計有15個本土案例。圖／台中市政府提供
台中市今新增9例本土確診個案，另有東勢幼兒園5案及市議員施志昌女助理共6人尚無案號，所以今總計有15個本土案例。圖／台中市政府提供
台中市今新增9例本土確診個案，另有東勢幼兒園5案及市議員施志昌女助理共6人尚無案號，所以今總計有15個本土案例。圖／台中市政府提供
台中市今新增9例本土確診個案，另有東勢幼兒園5案及市議員施志昌女助理共6人尚無案號，所以今總計有15個本土案例。圖／台中市政府提供

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

中市議員施志昌PCR陰性 同餐會24名議員快篩全陰性

中市議員兩次篩檢都陰性 呼籲莫恐慌與汙名化確診者

影／施志昌採檢陰性！賴清德和台中綠營民代同鬆一口氣

助理確診藍營籲仿蔡總統取消行程 綠營：快篩OK才出門

相關新聞

大學生為境外女生送餐染疫 女未戴口罩將重罰20萬元

台中市今新增9例本土確診個案，另有東勢幼兒園5案及市議員施志昌女助理共6人尚無案號，所以今總計有15個本土案例。而本土案...

今日精摘／本土＋境外破600例新高 在家隔離如何領藥陳時中解惑

•本土新冠肺炎疫情止不住，國內11日新增本土個案439例、境外移入191例，117例為航班落地採檢陽性。指揮中心指揮官陳時中表示，本土疫情維持在高點。本土個案擴及18縣市，以新北市145例最多，台北100例次之，基隆36例。 •新冠肺炎疫情延燒，中重症個案持續增多。11日新增一例中症個案，累計15例中重症個案，包括13例中症、兩例重症。指揮中心指揮官陳時中表示，新增中症病患為30多歲女性，為中度感染無慢性病史，僅於今年初接種一劑疫苗。

史上最高層級！出訪帛琉海洋大會 張子敬：是很大進步

「我們的海洋大會」（OOC）月中將在我國友邦帛琉舉辦，總統蔡英文指派環保署長張子敬擔任特使出訪帛琉，以環保署長的官方專業...

一代大俠的傲然身影：懷想大銀幕之中的王羽

2019年，第56屆金馬獎頒發了終身成就獎給以《獨臂刀》名揚天下、縱橫港台，武俠片與動作片獨步古今的Jimmy王羽。王羽的銀幕形象無比耀眼，當我們聚焦在他的演出，也絕對會發現，Jimmy王羽就是不折不扣的明星，在滿天星海裡，非常非常亮的那一顆。

韓艦艇入台海域搜救挨批是喪權辱國 海巡署：早有慣例

獅子山共和籍貨船「KYOTO1」貨船，日前經過澎湖外海，發出求救訊號，船上有韓籍船員失聯；海巡署因同意韓芳派遣救難艦艇到...

影／抗爭基地被改建套房 樂生自救會等民團陳情

樂生保留自救會、青年樂生聯盟與許多民團今天前往立法院陳情，青年樂生聯盟成員林秀芃痛批樂生療養院院長施玲娜嚴重違法，不甩行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。