新任檢察長人事 法務部預計5月13日公布

因應新任檢察總長人事案、3名檢察長任期即將屆滿、桃檢檢察長出缺，法務部今天公布檢察長遴選作業期程，預計於5月13日公布新任檢察長人事安排並徵詢檢審會意見。

法務部發布新聞稿表示，最高檢察署檢察總長江惠民任期將於5月7日屆滿，總統蔡英文已提名台灣高等檢察署檢察長邢泰釗為新任檢察總長，咨請立法院行使同意權，另有台中高分檢檢察長謝榮盛、新北地檢署檢察長徐錫祥、高雄地檢署檢察長莊榮松任期即將屆滿，及桃園地檢署檢察長出缺，因此將進行人事調整。

新聞稿指出，法務部長蔡清祥感謝檢察總長江惠民戮力從公，足堪檢察長典範，將以此為準據，秉持公正、公開、透明、無私原則，啟動新任檢察長遴選，並提早公告。

法務部說，提早公告期程，目的是讓所有檢察官均能深思熟慮符合遴任資格者的品德操守、學識經驗、辦案能力、領導統御、行政經驗、溝通協調、敬業態度、政策落實等，並由檢察官人事審議委員會提出職缺2倍的建議人選供部長遴選，以為國舉才。

新聞稿指出，目前預估檢察長職缺數為4至6名，確定後將提前公告周知，預定於5月6日加開檢審會，請檢審委員提出擬任檢察長職缺數2倍的建議人選，另於5月13日召開檢審會，公布部長的檢察長遴選、派任名單。