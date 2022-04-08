快訊

健保部分負擔5月15調漲！ 看圖秒懂新制「輕症衝大醫院多收800元」

新任檢察長人事 法務部預計5月13日公布

中央社 / 台北8日電

因應新任檢察總長人事案、3名檢察長任期即將屆滿、桃檢檢察長出缺，法務部今天公布檢察長遴選作業期程，預計於5月13日公布新任檢察長人事安排並徵詢檢審會意見。

法務部發布新聞稿表示，最高檢察署檢察總長江惠民任期將於5月7日屆滿，總統蔡英文已提名台灣高等檢察署檢察長邢泰釗為新任檢察總長，咨請立法院行使同意權，另有台中高分檢檢察長謝榮盛、新北地檢署檢察長徐錫祥、高雄地檢署檢察長莊榮松任期即將屆滿，及桃園地檢署檢察長出缺，因此將進行人事調整。

新聞稿指出，法務部長蔡清祥感謝檢察總長江惠民戮力從公，足堪檢察長典範，將以此為準據，秉持公正、公開、透明、無私原則，啟動新任檢察長遴選，並提早公告。

法務部說，提早公告期程，目的是讓所有檢察官均能深思熟慮符合遴任資格者的品德操守、學識經驗、辦案能力、領導統御、行政經驗、溝通協調、敬業態度、政策落實等，並由檢察官人事審議委員會提出職缺2倍的建議人選供部長遴選，以為國舉才。

新聞稿指出，目前預估檢察長職缺數為4至6名，確定後將提前公告周知，預定於5月6日加開檢審會，請檢審委員提出擬任檢察長職缺數2倍的建議人選，另於5月13日召開檢審會，公布部長的檢察長遴選、派任名單。

法務部 檢察總長 江惠民 蔡清祥 邢泰釗 蔡英文

延伸閱讀

川普被控「藐視法庭」不繳件就每天罰1萬元

韓豫平案最高檢擬提非常上訴 法界憂心恐遭駁回

北市府人事借調浮濫？ 許淑華批：成柯文哲選舉後援部隊

全國檢察長將異動 基層檢察官籲請法務部勿黑箱作業

相關新聞

檢察長人事5月大換血 法務部：會顧基層檢察官權益　

基層檢察改革團體「劍青檢改」日前呼籲法務部長蔡清祥應將檢察長人事遴任程序透明化，法務部檢察司今天回應。檢察司說，今年檢察...

今日精摘／家人確診 蔡英文總統官邸隔離至14日

總統府發言人張惇涵今天表示，蔡英文總統在本月4日清明連假期間，與11名家人在官邸進行午宴，其中1名家人今天中午身體不適到醫院就醫，篩檢後確診。張惇涵表示，餐敘當天有設置隔板，總統與確診家人距離3公尺，但基於指揮中心規定和國安考量，總統將隔離至14日，再進行7天的自主健康管理，所有公開行程即刻起都暫停。對於總統府的幕僚和這幾天跟總統開會、共同行程者，將採取自我健康監測，並落實防疫相關作為。

高鐵被監督才開除性騷員工？ 婦團：智慧性預防處理更重要

號稱「性騷擾零容忍」的台灣高鐵公司近來爆出內部員工性騷擾事件，受害人指向公司申訴，卻遭決議不成立。立委、婦團2月間開記者會並在立法院質詢後，高鐵3月首次邀外部委員複評，結果大逆轉確認性騷成立，高鐵已依工作規則解雇加害人，創下高鐵員工近年因性騷丟工作首例。

午間快報／憂民眾誤解 中央密會醫界建議避用「與病毒共存」字眼

國內昨新增超過500例確診個案，本土個案佔了382例，面對連日個案數飆增，指揮中心指揮官陳時中首度表態「清零不可能」，未來將走向與病毒共存。國內感染相關3大醫學會、學會及中央官員、國內感染科專家等，昨晚召開不公開論壇，除了就長者疫苗接種、維護醫療量能等面向討論以外，據了解，醫界也被提醒避免使用「清零」、「與病毒共存」等詞，憂若出現重症或死亡，民眾恐產生誤解、恐懼或不信任。

退撫基金虧損 馮世寬建議找專業

公務人員退撫基金持續出現虧損，收益率為負百分之二點四。退輔會主委馮世寬昨天表示，退撫基金應該是考試院在管理，「我也覺得很...

7月起 退休軍公教月退金增2％

退休軍公教月退金調整案確定調高。行政院、考試院昨天會銜公布並分別公告核定退休軍人、教育人員與退休公務員的月退金及其遺族定...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。