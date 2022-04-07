貧富差距有解方？ 監察院籲設合作司

「在貧富差距擴大、氣候變遷影響下，政府不能再忽略合作社的發展！」監察委員紀惠容、葉大華7日召開記者會，呼籲行政院不要再忽視《內政部組織法》中要求設立「合作與人民團體司」的規定，應儘速設立類似互助會（標會）之機構。葉大華說，合作社有助減緩貧富差距、降低政府社福支出，政府應創造有利環境並鼓勵發展。

合作社是指根據合作原則建立的以最佳化社員（單位或個人）經濟利益為目的的非營利企業形式；據我國《合作社法》定義，合作社是指「依平等原則，在互助組織之基礎上，以共同經營方法，謀社員經濟之利益與生活之改善，而其社員人數及股金總額均可變動之團體。」

行政院須依法行政

紀惠容說，民眾設立合作社的權益是透過《憲法》第145條保障的，且依據《內政部組織法》，內政部應廢除「社會司」，改成立「合作與人民團體司」促進合作社發展，但如今內政部卻因為要配合其他部會組織運作，讓「合作與人民團體司」仍停留在籌備處階段，負責協調各部會的行政院要負最大責任。

「合作社有助於減緩貧富差距。」紀惠容以德國「費爾特海姆村合作社」為例，該村落發電全由沼氣、風力與太陽能供應，就是以合作社的模式運作，政府提供租稅優惠、降低電價等措施讓合作社發展，村落發電完全可以自給自足，多的電還能賣給鄰近地區，就是合作社運作的最好示範。

合作社有利永續發展

葉大華也列舉日本等國的長照合作社「協同組合」也有助於社區活化、降低青年長照負擔。她直言，合作社是國際趨勢，東南亞許多國家若政府無力處理貧富差距，也會透過成立地方合作社，讓公民能夠互相幫助、彼此依靠，還有利用儲蓄合作社繳大學學費的例子，可應用的層面很多元。

因此，葉大華與紀惠容要求行政院依法行政，儘速成立「合作與人民團體司」，並呼籲經濟部將中小企業的信保基金適用範圍增列合作社。葉大華指出，打造有利於合作社的發展環境，有助於國家減少社福開支，且不必過度依賴私人企業配合國家政策，對於國家走向永續發展會有很大的助益。

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