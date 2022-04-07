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與張惠妹演唱會有關？台北小巨蛋驚見確診足跡急清消

榮福、榮民卡分不清 綠委籲儘速整合

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
退輔會主委馮世寬（右）7日就退輔會相關業務，於立法院接受備詢。（影片截圖）
退輔會主委馮世寬（右）7日就退輔會相關業務，於立法院接受備詢。（影片截圖）

「都有數位APP『榮福卡』了，為何還要推類似功能的實體榮民卡，增加不便？」綠委羅致政7日質詢退輔會主委馮世寬時表示，推動榮民優惠APP數位「榮福卡」就是為了減少卡片數量，為何還要出榮民卡？馮世寬表示，有些榮民仍不習慣APP，因此還是有出卡片與悠遊卡等平台結合。

榮民卡使用需簡化

退輔會主委馮世寬7日於立院進行業務報告，針對退輔會111年度業務進行工作說明，現場委員詢問議題多元，不過多聚焦在榮民卡、榮民施打疫苗與退輔會土地問題。就榮民卡問題，羅致政指出，原本推動APP「榮福卡」就是為了要減少錢包裡卡片的數量，為何退輔會後來還要推動結合悠遊卡等功能的榮民卡？

馮世寬表示，有些榮民還不習慣使用手機APP，因此在新式榮民證中加入榮福卡的功能，並結合悠遊卡、一卡通等平台整合使用，讓榮民更方便。但羅致政擔心會發生個資外洩與非榮民本人使用等問題，退輔會官員回應說，只要掛失卡片就會失效，記名卡也會要求現場審核。羅致政也要求相關服務要儘速整合，並對外說明清楚。

鼓勵榮民施打疫苗

針對無黨籍立委林昶佐、民眾黨立委邱臣遠等人詢問退輔會台中、彰化等地多處國有土地遭占用的狀況，退輔會官員協助馮世寬回答指出，以台中農場為例，共有58筆土地遭占用，但57筆後來歸給光榮工業區使用，另一筆原住民保留地仍在處理中。邱臣遠也呼籲退輔會要檢討閒置土地利用。

針對業務報告中，退輔會的會本部及所屬服務、農林、訓練機構與投資事業單位工作人員的第3劑疫苗施打率僅38%，國民黨立委溫玉霞、立委邱臣遠等人都表達擔憂，不過馮世寬澄清，報告內的數據有點過時，目前施打率已經衝到54%，下半年可達到80%，會請會內打完3劑的處長積極推廣。

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