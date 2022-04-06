疫情升溫！全中運選手須接種2劑疫苗滿14天才可參賽

花蓮縣再過10天就要舉行全國中等學校運動會，但縣內截至昨天累積23例確診個案，引發外界擔憂是否續辦賽事。縣府教育處表示，賽事期間依中央指揮中心指引，選手賽前須接種2劑疫苗且滿14天，或出示2天內篩檢陰性證明才能參賽，並會量體溫、消毒場館等防疫措施，杜絕病毒在外。

教育處代理處長翁書敏表示，賽事期間的防疫計畫均依指揮中心指示，選手在賽前須出示接種2劑疫苗且已滿14天的證明，或是2天內篩檢陰性證明，比賽場館皆採單一入口、實聯制，體溫超過37.5度者禁止入場，比賽結束消毒場館等，並視疫情發展滾動式調整。

翁書敏指出，若外縣市參賽選手在全中運期間，被列為居家隔離者無法參賽，已請各縣市政府提供相關公文，仍會協助發放選手的參賽證明，不影響其升學及參加其他賽事權益；至於屆時是否開放觀賽，目前還在與中央各單位研議。

另外，雖然花蓮縣內未傳出有國中小師生確診，不過教育處提高防疫規格，要求各校在今天上課前全面清消。翁書敏表示，若有師生確診，將依中央流行疫情指揮中心規定停課，在清明連假前，已請各校盤點校內線上教學的軟硬體及授課方式，以備不時之需。

教育處通知各國中小校長，掌握教職員工與學生連假期間的活動情形，務必向師生宣導，注意自己身體狀況，有異狀須立即回報並快篩採檢，同時今起暫不開放校外人士進出校園。 花蓮縣再過10天就要舉行全中運，隨著疫情升溫，選手賽前須接種2劑疫苗且滿14天，或出示2天內篩檢陰性證明才能參賽。圖為全中運田徑測試賽。圖／花蓮縣政府提供

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