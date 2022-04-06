桃園大倉儲燒出問題 鄭文燦：修法 一開始就要求賠償

桃園市長鄭文燦今天回應聯合報有關美福倉儲大火，和後續處理工作的報導，鄭文燦表示，美福大火除了在第一時間（3月10日晚上）由消防局全力搶救，不眠不休終於完成火場控制，消防局事後也召開專家會議，市政府會根據結論要求中央修改建築法和消防法規，針對這類大型倉儲必須做出防火間隔。

鄭文燦說，市政府已經完成大型倉儲清查工作，桃園市合計有76座，至於為什麼需要防火間隔？原因在於發生火警的時候，倉儲為密閉式很容易產生大量的濃煙，不利於搶救，而且悶燒時間長各方面都損失慘重，有必要做出防火間隔有利於救災工作，消防局完成專家會議紀錄後，會把結論和相關資料行文營建署、消防署。

鄭文燦強調火警發生的時候，他就把向業者要求賠償的工作責成蘆竹、楊梅區公所成立對口，部分媒體不了解這方面作業，事實上市政府當天就要求區公所成立對口而且由環保局協助，像美福倉儲大火影響蘆竹區17個里，賠償預計分為1到3級，目前正在協商賠償的金額。家樂福楊梅倉儲大火也是一樣，針對學校、農場和社區的損害，請楊梅區公所盡速協助完成賠償事宜。

另外就是大火後清運肉品等廢棄物的部分，鄭文燦表示，業者已經提出清運計畫書，環保局會協助和監督完成清運，因為數量龐大將近1萬噸的廢棄物，業者採取多家清運的方式，把廢棄物分別送往掩埋場和4座焚化爐，在倉儲結構安全的情況下清運，不要再造成2次災害，盡快完成清運工作。

鄭文燦說，已經要求消防局針對像美福家、樂福這種大型倉儲火警，研議搶救的方式，以往倉儲火警可以用美洲豹消防車，破壞倉儲的結構、排煙迅速搶救，像美福倉儲這種結構特別堅固的建築不容易破壞，消防局也要研議除了建議中央修改法規設置防火間隔，如何提升救災也要進一步研究，包括引用大型機具救災。