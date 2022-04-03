「政府當濫好人全民如坐牢」 基層醫籲這樣促長者接種

本土病例連日創新高，社區大流行一觸即發，但50到64歲追加劑覆蓋率僅6成，75歲以上僅5成。診所兒科醫師、基層醫療協會理事長林應然說，獎勵措施一再加碼，長者覆蓋率也提升不到一成，但在八大行業消費和遶境祭出限制後，就有長輩為此打疫苗，可見「很多人不在乎錢，但在乎自由」。

他建議政府「不要再做濫好人」，應該針對消費、娛樂、餐廳、公司等場所祭出疫苗限制措施，社會大眾才不會像是被判了無期徒刑，開放遙遙無期。

政府應該「政府不敢明確表態，讓大家看不到隧道盡頭的天光。」林應然感嘆說，這個疫情已經影響大家太多了，政府光是一直講「戒慎不恐懼」，但「無窮無盡的等待」本身就令人恐懼。

他呼籲政府應把開放的條件講清楚，預計如何達成目標、無法達成怎麼辦，按照邏輯向社會大眾交代清楚，同時也要誠實跟大家講清楚「感染本身不是問題，產生重症和死亡才是問題，預防重點就是老年人。」

林應然表示，病例越來越多，Omicron特性有99.6%都是輕症或無症狀，只有少數未完整接種的年長者，有重症死亡的危險，因此走向開放的關鍵是長者疫苗覆蓋率要夠。

他說，但回頭看看獎勵措施公布後，長者覆蓋率提高不到一成，就知道要真正催出打氣，不可能光靠獎勵措施，因為很多人根本不在乎這些錢，反而是八大行業和遶境的疫苗限制措施公布後，打氣反而開始提升。

林應然表示，政府不能做濫好人，要「等大家打疫苗才開放」是永遠等不到的，只是讓多數人反而因此受限，等待遙遙無期，好似被判無期徒刑。

「流感疫苗效果沒有新冠疫苗強，流感疫苗的覆蓋率也沒有新冠疫苗高，但新冠防疫卻比流感還嚴格，這不是很矛盾嗎？」林應然表示，理論上應該要像流感一樣，一般人如果快篩陽性就回家休息，有重症風險的快篩陽性就給他抗病毒藥物再回家休息，「不用動不動就停班、停課、停診，也不用像坐牢一樣關在集中檢疫所。」