太魯閣滿周年／專訪王國材認台鐵險象環生 沒把握改好

台鐵太魯閣號事故滿一周年，談及這一年來的台鐵安全改革，交通部長王國材接受本報專訪時坦言，台鐵「險象環生」，斷斷續續有事件發生，僅管比以前好很多，還是沒把握，老實說「很擔心員工哪一天沒做好又有大狀況發生」，這也是為什麼要推台鐵公司化，藉此改善「台鐵體質」，否則出問題「頭痛醫頭，腳痛醫腳」，對組織文化、安全改革幫助有限。

王國材強調，已把台鐵改革當作交通部最沒辦法對社會交代的事情來處理，不改不行，國營台鐵公司設置條例和16個子法，目標今年底前都審過，明年開始籌備，113年1月台鐵正式公司化。

實際上，太魯閣號事故造成49人罹難、309人受傷，為了讓台鐵員工永遠謹記教訓，已決定將事故車廂移至台鐵富岡基地，做為員工教育訓練教材。王國材表示，之前和罹難者家屬一同到富岡基地，看到這些家屬，內心覺得相當愧疚，覺得「我們欠人家這麼多」，「人死了怎麼彌補、無法彌補」。

王國材也提到，太魯閣號事件也讓自己有個感受，覺得像是當年航空界從遠東、復興、華航一連串的空難一樣，每一次空難都有大規模檢討，但過陣子又有新的問題發生，直到找出真正問題，徹底改革後，才讓飛航安全大幅提升，台鐵也是類似情形。

王國材說，過去普悠瑪事故做了144項改革，大多都是車體，其中光是主風泵就花了很多力氣改善，但太魯閣號事故卻又冒出工地管理的新問題，接著又出現斷軌事件，再來是鋼軌樁砸到車頭等，「現在都是在追著問題跑」，沒有一個整體的，找到這個問題，「試問下一個問題又是什麼」，所以台鐵必須要有更徹底的改造，包括組織改造、安全改革、營運改革等，才能徹底解決問題。

台鐵局長杜微同時接受本報專訪時也說，這一年台鐵很努力改革，去年6月開始重大事故是零，各種事件在減少，準點率也有提升，但是不是下降到令人滿意，則坦言「不見得」，且自己也認為做得不夠。希望安全改革速度可以加快、加深，而這必須仰賴公司化的治理，才能改頭換面。

對於很多基層員工，甚至是民眾，認為這一年來台鐵改革根本無感，王國材直言，如果組織沒有徹底改革，沒有「擾動」一下組織，「末梢神經」確實會無感，訂了再多標準作業流程，還是無法落實執行，所以才要公司化。

王國材表示，現行台鐵都是靠鐵路特考招募新血，但往往都是從基層做起，要靠他們改變台鐵太困難了，未來公司化，打算「補高手」，徵才更彈性，升遷也更快速，將招募主管，包括關鍵技術人員、資產開發等，也歡迎內部來考，讓年輕人有機會升遷，才有可能改變台鐵的組織文化。不可能期待台鐵公司化那一天就全部改變，但總是要進步。

不過有學者質疑，台鐵安全改革現在就可以進行，不必等到公司化後。王國材解釋，太魯閣號事故發生後，安全改革一直是現在進行式，且未來台鐵有1/5的勞工董事，他們會在公司營運政策上扮演很重要的角色，也能杜絕民代不必要的壓力；此外，目前鐵路法正在修法，加強鐵道局監理的角色，未來鐵道局監理組的水準也要提高。

對於台鐵1400億元的債務，擬由交通部成立償債基金承接，初步以台北機廠、台北車站特定區、高雄港站等三筆土地市值逾千億的資產做基金財源，不過由於三筆土地每年租金僅約10億，若以此償還恐要還逾120年。

對此，王國材坦言，不可能一個債務弄到100多年，目前的想法是這三塊土地的租金是「基本款」，未來在基金收支管理辦法裡會增加「其他」，也就是由政府來撥補，只要政府當年度的稅收一點，就可以多負擔一些，不然光靠台鐵的土地租金，百年都還不完。

對於台鐵工會、產工都反對公司化，王國材直言「我很堅定」也「不擔心位置」，現在亞洲剩斯里蘭卡跟北韓的鐵路沒有公司化，不可能等到工會百分之百同意才送審，這樣十年也送不出去，即便過程有衝突，自己也願意接受衝突。