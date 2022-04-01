聽新聞
test
0:00 / 0:00
指揮中心為迅速阻斷傳播鏈 啟動池化方式提高核酸篩檢
國內新冠肺炎疫情大爆發，今天新增病例破百例，達104例。指揮中心因應持續調整邊境與防疫措施，今起將使用池化方式，提升社區核酸篩檢量為可行的配套措施，藉由早期檢測病毒帶原者，迅速阻斷傳播鏈，兼顧與維持防疫量能、社會經濟活動及有效控管風險。
指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，4月1日起，有一個新檢驗原則一比十的池化方式，不管是住院陪病等高風險篩檢，十個檢體一起上機篩檢，如果都是陰性就是陰性，如果有陽性分開再個別做，經評估可以提高效率，但不用於臨床有症狀就醫診斷，或防疫旅館的居家隔離、居家檢疫者，都不是用這個方式。
羅一鈞表示，依這些相關試劑仿單記載的檢測靈敏度換算，單一檢體上機可偵測陽性個案Ct值約介於34~38之間，若進一步採用1:10池化模式進行，除可大幅提升單位時間的可檢驗件數，並加速陰性個案排除效率；針對陽性個案檢驗，仍可正確檢出Ct值介於31~35的陽性患者。
羅一鈞說，1:10的池化檢驗，是針對例行性篩檢的方式，僅適用於發生率不高的族群，而若有急著陪病住院的情形，也會盡快告知醫院，如果有緊急需求四月起也能使用一比一的檢驗。另針對高感染風險的疑似個案，仍採用非池化標準流程，維持精準檢驗的要求。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言