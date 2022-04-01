快訊

北市公布63處海量確診足跡 分布8行政區

「類普篩」不如「類升級」？ 陳時中：會再詳細了解

聽新聞
test
0:00 / 0:00

指揮中心為迅速阻斷傳播鏈 啟動池化方式提高核酸篩檢

聯合報 / 記者沈能元許政榆陳雨鑫／台北即時報導
羅一鈞說，4月1日起，有一個新檢驗原則一比十的池化方式，不管是住院陪病等高風險篩檢，十個檢體一起上機篩檢，如果都是陰性就是陰性，如果有陽性分開再個別做，經評估可以提高效率，但不用於臨床有症狀就醫診斷，或防疫旅館的居家隔離、居家檢疫者，都不是用這個方式。圖／指揮中心提供
羅一鈞說，4月1日起，有一個新檢驗原則一比十的池化方式，不管是住院陪病等高風險篩檢，十個檢體一起上機篩檢，如果都是陰性就是陰性，如果有陽性分開再個別做，經評估可以提高效率，但不用於臨床有症狀就醫診斷，或防疫旅館的居家隔離、居家檢疫者，都不是用這個方式。圖／指揮中心提供

國內新冠肺炎疫情大爆發，今天新增病例破百例，達104例。指揮中心因應持續調整邊境與防疫措施，今起將使用池化方式，提升社區核酸篩檢量為可行的配套措施，藉由早期檢測病毒帶原者，迅速阻斷傳播鏈，兼顧與維持防疫量能、社會經濟活動及有效控管風險。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，4月1日起，有一個新檢驗原則一比十的池化方式，不管是住院陪病等高風險篩檢，十個檢體一起上機篩檢，如果都是陰性就是陰性，如果有陽性分開再個別做，經評估可以提高效率，但不用於臨床有症狀就醫診斷，或防疫旅館的居家隔離、居家檢疫者，都不是用這個方式。

羅一鈞表示，依這些相關試劑仿單記載的檢測靈敏度換算，單一檢體上機可偵測陽性個案Ct值約介於34~38之間，若進一步採用1:10池化模式進行，除可大幅提升單位時間的可檢驗件數，並加速陰性個案排除效率；針對陽性個案檢驗，仍可正確檢出Ct值介於31~35的陽性患者。

羅一鈞說，1:10的池化檢驗，是針對例行性篩檢的方式，僅適用於發生率不高的族群，而若有急著陪病住院的情形，也會盡快告知醫院，如果有緊急需求四月起也能使用一比一的檢驗。另針對高感染風險的疑似個案，仍採用非池化標準流程，維持精準檢驗的要求。

池化檢驗說明。圖／指揮中心提供
池化檢驗說明。圖／指揮中心提供

羅一鈞 居家隔離

延伸閱讀

羅一鈞請假理由 王必勝：大家都笑出來但笑得有點心酸

羅一鈞忙到沒空洗衣服 蘇貞昌提「趕快新婚」解方

蘇貞昌：自己會靠洗衣烘衣舒壓 羅一鈞也試一試

影／羅一鈞深夜突請假 陳時中曝原因：眼淚快流下來

相關新聞

指揮中心為迅速阻斷傳播鏈 啟動池化方式提高核酸篩檢

國內新冠肺炎疫情大爆發，今天新增病例破百例，達104例。指揮中心因應持續調整邊境與防疫措施，今起將使用池化方式，提升社區...

台中婚宴疫情延燒 盧秀燕宣布:明起校園不開放、禁訪客

台中婚宴疫情延燒，台中市政府今天下午3點召開防疫記者會，台中市長盧秀燕指出，台中今天除了中央宣布2例確診，還有一名尚未公...

立委籲修法保障同志家庭收養 法務部：5月底提評估報告

即便台灣已通過同志婚姻，但目前同志無法在婚後共同收養子女，已收養子女的單身同志在合法結婚後，他的配偶也無法透過收養擁有孩...

俄烏戰事釀430萬童流離失所 立院兒少促進會要求俄撤軍

俄羅斯、烏克蘭戰爭已持續一個月，聯合兒童基金會表示，這場侵略戰爭已經造成430萬的烏克蘭兒童流離失所。立法院兒少權利促進...

反戰爭侵略護兒童 立院兒少促進會發起線上串連

4月4日兒童節將至，立法院兒少權利促進會今天與跨黨派立委及兒少團體發表「反侵略，護兒童」的共同聲明及訴求，並發起線上標籤...

太魯閣號事故週年 民眾黨呼籲重視台鐵行車安全

太魯閣號事故屆滿一週年，台灣民眾黨立法院黨團今天舉行記者會，呼籲政府正視傷者及受難者家屬，改善人少、車老、資材缺問題，強...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。