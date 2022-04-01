指揮中心為迅速阻斷傳播鏈 啟動池化方式提高核酸篩檢

國內新冠肺炎疫情大爆發，今天新增病例破百例，達104例。指揮中心因應持續調整邊境與防疫措施，今起將使用池化方式，提升社區核酸篩檢量為可行的配套措施，藉由早期檢測病毒帶原者，迅速阻斷傳播鏈，兼顧與維持防疫量能、社會經濟活動及有效控管風險。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，4月1日起，有一個新檢驗原則一比十的池化方式，不管是住院陪病等高風險篩檢，十個檢體一起上機篩檢，如果都是陰性就是陰性，如果有陽性分開再個別做，經評估可以提高效率，但不用於臨床有症狀就醫診斷，或防疫旅館的居家隔離、居家檢疫者，都不是用這個方式。

羅一鈞表示，依這些相關試劑仿單記載的檢測靈敏度換算，單一檢體上機可偵測陽性個案Ct值約介於34~38之間，若進一步採用1:10池化模式進行，除可大幅提升單位時間的可檢驗件數，並加速陰性個案排除效率；針對陽性個案檢驗，仍可正確檢出Ct值介於31~35的陽性患者。