本土境外雙創新高 邱政洵：疫情大爆發 快訂軟著陸計畫

國內疫情多點爆發，中央流行疫情指揮中心今公布，本土案例增87例、境外增152例，本土、境外雙雙創下今年新高。林口長庚醫院副院長邱政洵表示，以他的觀察「台灣疫情已大爆發」，本土疫情將朝指數型上升，未來每天確診案例破百都不意外，但台灣不能像是香港、韓國一樣，面對Omicron疫情「硬著陸」，台灣必須要儘速調整防疫動線，加速施打第三劑疫苗，採取「軟著陸」方式，才能降低疫情衝擊。

邱政洵表示，Omicron已經造成全球99％的國家疫情大爆發，台灣不可能逃過，特別是台灣朝向嘗試開邊境，確診人數可預期會不斷上升，同時重症率也會提高，此時醫療量能也將備受挑戰，台灣疫苗的接種比香港好，但比韓國差，無論如何，周邊國家的確診數攀升得都是又快又急，台灣若無法引以為戒，等到重症人數開始出現後再來布局防疫動線，到時候一定會來不及。

邱政洵形容，香港、韓國面對疫情就像是「硬著陸」，大量病患直接衝擊到醫療院所，台灣疫情現在逐步攀升，指揮中心現在就必須要開始教育民眾「與病毒共存」，他強調，台灣真的逃不掉的。而避免「硬著陸」情形發生在台灣，他建議，從二大方面著手，輕症的防疫動線管理、高風險群的第三劑疫苗接種。

邱政洵表示，Omicron的患者以輕症居多，指揮中心目前分流至集中檢疫所。但目前防疫旅館、集中檢疫所，有部分仍作為入境旅客返台檢疫場所使用，他們有些根本沒有確診，他認為，無論是防疫旅館或是集中檢疫所，全數都應該作為收治輕症患者的場所，唯有重症才送至醫療院所，入境檢疫或是因接觸到確診者檢疫者，應該全數回歸到家中檢疫。

邱政洵表示，未來如果連防疫旅館或是集中檢疫所都因為收治輕症者而滿床，下一階段也建議可以將部份輕症放置家中，並投以抗病毒藥物。唯有現階段快速調整防疫動線，台灣面對未來的疫情才能「緩衝」。

除了調整防疫動線，台灣第三劑疫苗施打的速度一定要「加快再加快」。邱政洵表示，指揮中心過去都會公布住在長照機構長者等高風險族群的施打率，現在幾乎都沒有公布，僅公布各年齡的施打率，是不足以看見疫苗覆蓋率的缺口，台灣未來勢必要與病毒共存，極高風險的長輩，第三劑一定要打。同時，青少年以及兒童的疫苗接種「也建議要打」，千萬不能輕忽。