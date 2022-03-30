台東初鹿牧場2員工確診 即日起休場

台東卑南鄉初鹿群聚鏈今再新增2例，該鏈累計11名確診，其中有2確診者為初鹿牧場員工，場方今天發新聞稿表示，即日起暫時休場不對外開放，並已展開清消工作。

初鹿牧場新聞稿聲明指出，自初鹿地區疫情爆發後，截自今天場區已有2員工確診，為維護員工及遊客健康安全，即日起暫時休場不對外開放，並對員工全面PCR採檢，待採檢結果出爐，再決定開放營運時間。

初鹿牧場說，鮮乳製造廠房為獨立密閉空間，製造全程人員不會接觸，除鮮乳外，其他食品都在外縣市生產，品質安全無虞，民眾安心食用。

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