桃園今增20處個案足跡 賣場、三溫暖都上榜

桃園近日再傳新冠肺炎疫情，市府稍早公布近日個案疫調足跡共20處，除了多家餐廳，賣場、納骨塔、SPA三溫暖和郵局銀行都上榜。

桃園市政府指出，桃園今天新增9例本土個案，年齡介於10歲到16歲之間，目前全市累計確診人數2040名，有659人正在居隔。

市府疫調，近日公布的確診個案在3月19日到24日曾去過家樂福經國店、佛光山寶塔寺、桃園區殯葬服務中心、Mo-Mo Paradise桃園經國家樂福牧場、觀音區天昱素蔬食、新屋區新一排骨店當、麗池SPA三溫暖休閒會館、勞保局桃園辦事處、台灣土地銀行中壢分行。

另外，個案25日到28日的足跡有龜山區叉咪早午餐、觀音區金永生藥局、中華郵政觀音郵局、豆大爺永和豆漿龜山店、7-11楊崧門市、桃園婦女館、新屋區大飽口福小吃店、星巴克青埔高鐵南門市、全聯中壢元化店、觀音區欣皇小吃店和南台灣土魠魚觀音店。 桃園市政府公布確診者足跡。圖／桃園市政府提供

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