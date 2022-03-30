快訊

不斷更新／全台確診者足跡總整理 新北多家量販店、竹市迪卡儂入列

多點爆發…樹林廠+6列第22條Omicron傳播鏈 卑南家庭+2化工廠+1

桃園今增20處個案足跡 賣場、三溫暖都上榜

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市政府公布確診者足跡。圖／桃園市政府提供
桃園市政府公布確診者足跡。圖／桃園市政府提供

桃園近日再傳新冠肺炎疫情，市府稍早公布近日個案疫調足跡共20處，除了多家餐廳，賣場、納骨塔、SPA三溫暖和郵局銀行都上榜。

桃園市政府指出，桃園今天新增9例本土個案，年齡介於10歲到16歲之間，目前全市累計確診人數2040名，有659人正在居隔。

市府疫調，近日公布的確診個案在3月19日到24日曾去過家樂福經國店、佛光山寶塔寺、桃園區殯葬服務中心、Mo-Mo Paradise桃園經國家樂福牧場、觀音區天昱素蔬食、新屋區新一排骨店當、麗池SPA三溫暖休閒會館、勞保局桃園辦事處、台灣土地銀行中壢分行。

另外，個案25日到28日的足跡有龜山區叉咪早午餐、觀音區金永生藥局、中華郵政觀音郵局、豆大爺永和豆漿龜山店、7-11楊崧門市、桃園婦女館、新屋區大飽口福小吃店、星巴克青埔高鐵南門市、全聯中壢元化店、觀音區欣皇小吃店和南台灣土魠魚觀音店。

桃園市政府公布確診者足跡。圖／桃園市政府提供
桃園市政府公布確診者足跡。圖／桃園市政府提供

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

中和公寓+6確診 大潭電廠相關個案增12人確診

不斷更新／全台確診者足跡總整理 新北公布西提、多家量販店

竹市3名確診個案 迪卡儂新竹店、小蒙牛晶品城店有足跡

桃園役男搶當兵 議員電話接不完

相關新聞

宜蘭今無新增確診 公布2染疫舞蹈老師足跡

宜蘭縣今天沒有新增確診案例，不過有外縣市染疫者足跡。縣府下午公布案23258、未有案號舞蹈老師的相關足跡。

桃園今增20處個案足跡 賣場、三溫暖都上榜

桃園近日再傳新冠肺炎疫情，市府稍早公布近日個案疫調足跡共20處，除了多家餐廳，賣場、納骨塔、SPA三溫暖和郵局銀行都上榜...

竹市3名確診個案 迪卡儂新竹店、小蒙牛晶品城店有足跡

中央流行疫情指揮中心今公布竹市新增3名確診，新竹市衛生局長吳欣席說，市府接獲通知，竹市有3名確診個案，案23262（母）...

南投公布台東確診者進香足跡 2鄉鎮全面清消

南投縣傳出通報確診個案活動史，來自台東縣67歲的案23083確診者，3月25至27日參加南投進香活動，不但曾到竹山鎮紫南...

中和公寓群聚陳時中竟報錯門牌號碼 衛福部向民眾致歉

新北市中和公寓爆發群聚事件，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨爲解釋疫情，卻說出該公寓部分地址。立委江永昌今於立法院社會...

本土確診56例多屬於散發個案、境外107例越南最多

國內今日本土個案有56例，境外移入有107例個案。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，今日個案稍微比較多，相較於前兩天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。