中和大樓群聚+6確診 大潭電廠相關個案增12人確診
國內昨日新增新北市中和公寓群聚個案，中央流行疫情指揮中心昨天公布該地住址，但街道街區並無特別標示，指揮官陳時中表示「只是方便辨識相關性而已，並沒有公布詳細號碼。」大樓地區並無新增個案，但有個案非同住家人和周邊確診者染疫。
中和區社區大樓相關確診6人，其中一個是住戶案23074的非同住家人，為一個女兒、一個孫子確診。另外洗腎診所案23074列陽性個案後，又針對病人篩檢再驗出案23180和案23184為陪病的家屬確診。診所已擴大對所有病人和家屬都要採檢、匡列居隔。
還有一例已確診案23072的補習班，非同班同學案23183確診，另外還有一位學校資優班老師案23269有足跡相關，加上自己有症狀就自行快篩陽性，該名資優班本身現在就先匡列，全學校學生共720人下午要進行採檢。
另外新竹縣市工廠再增12位確診，為大潭電廠新豐宿舍等集中場域確診的個案，當時有位確診個案案23086，繼3月25日當晚快篩出來50多位確診後，這一位個案去應徵了另外的工作，當時應徵人員案23262確診，其家裡的兒子、女兒的案23188、案23263也確診，另一位案23186為小孩朋友也確診。
此外中華工程師相關工作人員有5位確診，下游包商有1位確診，其中案22949是原來的包商，他女兒同學也確診，比較擔心的是另外一個包商工程，有位移工案23260也確診，工程相關人員多也都已經在PCR採檢確診。
▪【疫情專題】3月30日新增本土56例、境外移入107例 無死亡案例
▪【整理包】第3劑怎麼選？一圖看懂各劑種組合效能、副作用強度
▪【QA整理包】超實用日期對照表 一張圖秒看懂何時能打第三劑
▪【整理包】這些國人常出遊的國家 撐過兩年疫情風雨「你好嗎」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言