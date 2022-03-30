中和大樓群聚+6確診 大潭電廠相關個案增12人確診

國內昨日新增新北市中和公寓群聚個案，中央流行疫情指揮中心昨天公布該地住址，但街道街區並無特別標示，指揮官陳時中表示「只是方便辨識相關性而已，並沒有公布詳細號碼。」大樓地區並無新增個案，但有個案非同住家人和周邊確診者染疫。

中和區社區大樓相關確診6人，其中一個是住戶案23074的非同住家人，為一個女兒、一個孫子確診。另外洗腎診所案23074列陽性個案後，又針對病人篩檢再驗出案23180和案23184為陪病的家屬確診。診所已擴大對所有病人和家屬都要採檢、匡列居隔。

還有一例已確診案23072的補習班，非同班同學案23183確診，另外還有一位學校資優班老師案23269有足跡相關，加上自己有症狀就自行快篩陽性，該名資優班本身現在就先匡列，全學校學生共720人下午要進行採檢。

另外新竹縣市工廠再增12位確診，為大潭電廠新豐宿舍等集中場域確診的個案，當時有位確診個案案23086，繼3月25日當晚快篩出來50多位確診後，這一位個案去應徵了另外的工作，當時應徵人員案23262確診，其家裡的兒子、女兒的案23188、案23263也確診，另一位案23186為小孩朋友也確診。

此外中華工程師相關工作人員有5位確診，下游包商有1位確診，其中案22949是原來的包商，他女兒同學也確診，比較擔心的是另外一個包商工程，有位移工案23260也確診，工程相關人員多也都已經在PCR採檢確診。 關聯圖。圖／指揮中心提供 關聯圖。圖／指揮中心提供 關聯圖。圖／指揮中心提供 關聯圖。圖／指揮中心提供 關聯圖。圖／指揮中心提供 關聯圖。圖／指揮中心提供 關聯圖。圖／指揮中心提供

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