6部會跨界淨零轉型 國發會拿出辦法

2030年市面上只能賣電動車？國發會30日公布《台灣2050淨零排放路徑》，將以光電、離岸風電、氫能等方式作為未來能源，配合立法、綠建築、電動車、改善製程等12項關鍵策略，預計花費9千億元。對於中小企業擔心減碳傷害產業，國發會主委龔明鑫表示，將由大公司帶頭示範，幫助小公司。

由於外界特別關注蔡政府2050年淨零碳排目標，因此由國發會主委龔明鑫率同科技部、經濟部、交通部、環保署與內政部等高達6個部會的首長與次長盛大出席，宣示淨零決心。

12項關鍵策略

環保署官員在簡報中表示，由於我國高度倚賴出口，且電子業與傳統產業在國際供應鏈扮演重要角色，因此跟上全球減碳浪潮非常重要。未來將以風電/光電、氫能、前瞻能源、電力系統與儲能、節能、碳捕捉與封存、運具電動化與無碳化、資源循環零廢棄、自然碳匯等12項關鍵戰略完成2050淨零排放。

經濟部次長林全能指出，太陽光電預計在2025年完成累積20GW的發電量，到2030年前每年要增加2GW發電量；離岸風電在2025年累積5.6GW，到2035年前每年要增加1.5GW發電量。

交通部次長陳彥伯亦表示，未來運具電動化的目標是市區公車2030年全面電動化、小客車/機車2040年新售全面電動化，並補助電動車購車、協助在地製造。

減碳從大企業開始

環保署長張子敬說，2050年淨零減碳中，民眾的生活轉型也非常重要，必須加速食衣住行相關減碳技術開發，輔導廠商了解碳足跡登記規則。他也宣布新的《氣候變遷因應法》可望在4月底送立法院，其中有關碳費徵收的部分會採取「以大帶小」的策略，從大企業開始，並協助中下游產業減碳。

「中小企業不用擔心買不到綠電憑證。」國發會主委龔明鑫表示，綠電會保留一定比例給中小企業進行採購，2050淨零轉型不只是環保問題，在歐盟、國際大廠提升減碳要求下，高度依賴外貿的台灣更有轉型的必要。

減碳目標遭質疑

有媒體質疑，到2030年前只減20-30%，但2030年到2050年卻要減碳60%，這樣減碳的速度是否會太倉促？張子敬回應說，因應今年格拉斯哥氣候峰會的要求，各國要重新檢討2030年的減碳目標，台灣也會在年底以前重新提出到2030年前的減碳目標。

針對氫能未來將成為基載電力來源之一，是否已經有規畫完整儲能設備？林全能則說，減碳主要是從無碳能源發展，與降低對能源依賴兩個面向因應，林全能表示，儲能設備會再有詳細規畫提出，主要是以抽蓄式水力、化學電池等方式因應，科技部次長林聰敏則說，未來會加強電網、儲能、負碳技術的研究。

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