清明掃墓、遶境進香 蘇揆指示加強宣導防疫規範

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
圖／行政院提供
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近期數起群聚事件，行政院長蘇貞昌今上午召開擴大防疫會議時表示，請指揮中心與相關部會妥適設置篩檢站並安排相關分流動線，也請指揮中心協助在短時間內調度相關部會所需快篩試劑；對於全國各港區的管理，請交通部確實督導相關防疫作為；此外，也請台電確切落實工區間的區隔，並提供更嚴謹的防護措施。並對近期遶境進香及追思活動，視疫情發展情形審定相關活動提報的防疫計畫。

指揮中心表示，全球疫情略有下降，部分歐洲國家疫情仍有回升，另有部分國家正面臨死亡率高峰，整體國際疫情仍屬嚴峻。國內境外移入病例數持續增加，以東南亞國家移入為多，境外威脅仍大，仍應持續嚴守並落實邊境檢疫，而本土疫情新增數起不同場域且感染源待釐清的群聚事件，顯示社區傳播風險上升，雖目前尚在可控範圍內，但仍需快速調查、隔離感染者，並加強採檢監測。

指揮中心指出，國內疫苗接種人口涵蓋率第一劑為83.37%，第二劑為78.2%，第三劑為49.21%，累計接種超過4934萬人次，其中65歲以上長者施打人數，於10日開始提高獎勵措施時雖略有提升，但上周呈現下降趨勢，鑑於周邊國家疫情發展狀況顯示施打疫苗有助降低死亡率，仍呼籲符合資格的長者施打疫苗，不僅保護自己與家人，也能保護其他長者。

蘇貞昌表示，本周末是疫情開始後的第三個清明祭祖時節，指揮中心與地方政府針對相關防疫措施皆已有相當經驗，民眾也已逐漸配合調整祭祖的時間與模式，為兼顧國人慎終追遠的習俗以及防疫需求，請指揮中心加強宣導相關防疫規範，也請國人踴躍施打疫苗、配合實聯制、量測體溫及消毒，積極配合指揮中心及地方政府所訂相關防疫管制措施。

對於近期相關遶境進香及相關追思活動，也請指揮中心及地方政府視疫情發展情形審定相關活動提報之防疫計畫。

蘇貞昌指出，去年發生數起移工群聚感染事件，在指揮中心與勞動部等部會以及地方政府通力合作，以及相關企業的工廠廠區也都積極配合下，已建立起工區分流的防疫機制與措施，在近日所發生的移工群聚案件也發揮重要作用，讓不同工區之間阻隔相互感染。

此外，蘇揆提到，外籍勞工人處異鄉，語言多有不通，對政府相關檢疫及隔離防疫作為或有不解甚至心生恐懼，請勞動部秉持人道考量，安排受隔離檢疫移工熟悉或信任的人與其溝通，清楚說明政府防疫規範，並在確認身體健康後仍能繼續進行工作，無論本國勞工或外籍移工都採行相同措施，使其在隔離檢疫期間得以安心。

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