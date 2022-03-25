快訊

專訪／憶火吻重生！Selina淚崩吐前夫、男友初見內幕

聽新聞
test
0:00 / 0:00

鏡電視董監事改組 NCC：必須來辦理營運計畫負責人變更

聯合報 / 記者馬瑞璿／台北即時報導
鏡電視董事會改組，NCC要求鏡電視必須辦理營運計畫負責人變更，涉及資本額變更也要來申請。記者馬瑞璿／攝影
鏡電視董事會改組，NCC要求鏡電視必須辦理營運計畫負責人變更，涉及資本額變更也要來申請。記者馬瑞璿／攝影

鏡電視今（25）日召開股東會，完成董監事改組，新任董事長會由中華電信前董事長鄭優等5人組成，也將擇期召開董監事會，推選新任董事長；鏡電視高層人事一月三變，這次聯董事會組成也都變更了，NCC（國家通訊傳播委員會）副主委暨發言人翁柏宗說，「業者必須來辦理營運計畫負責人變更，本會將依衛星廣播電視負責人相關辦法來審理。另外，涉及資本額變更也要來申請。」

鏡電視今日召開了股東會，為了可以有條不紊掌握的企業經營，兼顧股東權益理念，鏡電視全面改選董監事會；接下來，鏡電視董監事會將由鄭優、黃俊彥、陳宏守、郭蕙蘭擔任董事職務，廖芳潔任勞工董事，以及監察人王金山組成，並將擇期儘速依法召開第一次董監事會，推選董事長，掌舵領航。

回顧這一個月來的鏡電視，董事會風波不斷，3月4日召開董事會時，不支薪的董事長陳建平突遭解任，原本的總經理李玉珮一併下台，改選李永豐為新任董事長，同時通過由現任民視副總經理蔡滄波出任總經理。

只不過，李永豐擔任董事長職務僅僅11天，他就發出聲明辭任鏡電視董座，鏡電視高層主管不斷大地震，據傳，資金又快燒完了，外界也拿著放大鏡檢視鏡電視的一舉一動。

對於鏡電視近日紛擾不斷，在野黨團不斷提出質疑，民眾黨立委蔡壁如也提出質疑，「執照後董監事大改組，這樣當初通過的執照還算數嗎？」呼籲國家通訊傳播委員會（NCC）應對此調查清楚。

對於鏡電視董事會改組，翁柏宗說明，「依衛廣法第15條第1項規定，業者必須來辦理營運計畫負責人變更，本會也將依衛星廣播電視負責人相關辦法來審理。另外涉及資本額變更也要來申請。」

至於在野黨團提出「鏡電視執照過關究竟算不算數」疑慮，翁柏宗說，「NCC會進行相關調查，必要時，會請利害關係人到會陳述意見。」

而依據立委先前的要求，NCC必須在三月底以前提出相關行政調查，必須「辦到哪裡、交到哪裡」，務必讓外界明白鏡電視的整體經營情況。

鏡電視 NCC

延伸閱讀

航運塞港入戲 紙風車劇團「哪吒鬧龍宮」玩時事

NCC通過低軌衛星頻率核配草案 業者最快6月可申請

影／公視片庫遭誤刪 NCC：周五邀相關單位釐清

鏡電視董事長李永豐閃辭 洪孟楷：凸顯NCC審照不嚴謹

相關新聞

太魯閣號事故將周年 死傷嚴重7、8節車廂28日移地保存

去年發生的0402太魯閣號撞車出軌事故造成49死200多人傷，在家屬要求下，死傷最嚴重的第7、8車廂，將移至台鐵位於桃園...

鏡電視董監事改組 NCC：必須來辦理營運計畫負責人變更

鏡電視今（25）日召開股東會，完成董監事改組，新任董事長會由中華電信前董事長鄭優等5人組成，也將擇期召開董監事會，推選新...

裴偉屢遭檢舉觸犯天條 鏡電視茶壺風暴後仍有3大考驗

風波不斷的鏡電視，在今天召開股東會，選出全新陣容的董監事，近期將推選媒體大老鄭優為新董事長，並通過相關增資案，茶壺內的風暴暫時告一段落。但相關爭議會就此結束？鏡電視創辦人、鏡週刊社長裴偉屢遭檢舉，一旦有確切事證恐觸犯有可能讓執照被收回的「天條」，及用「以債作股」增資的新股東適格性，與鄭優何時能通過國家通訊傳播委員會（NCC）審查許可，都將是後續觀察重點。

最新基因定序 羅一鈞：歐洲確診者有回升趨勢

指揮中心公布最新基因定序結果，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，今天增加較多的本土病例基因定序結果，多與3月13日嘉義婚...

鏡電視1年換5董座 NCC無視政商黑手染指媒體？

鏡電視今天（3月25日）召開臨時股東會，同意甫在3月15日擔任董事長的楊雅喆辭任，5位董事、1位監事全部改選換人，傳出可能出任董事長的台視前總經理、中華電信公司前董事長鄭優，也在5位董事名單內，鏡電視表示將擇期開會推選董事長。外界預料鄭優可望被選為董事長，也是鏡電視1年內的第5位董事長。

影／台灣國際蘭展今登場 蔡英文：讓台灣能被世界看到

疫情影響，停擺兩年的台灣國際蘭展今天上午開幕，蔡英文總統率農委會主委陳吉仲與台南市長黃偉哲等地方人士、美國在台協會理事主...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。