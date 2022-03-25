鏡電視董監事改組 NCC：必須來辦理營運計畫負責人變更

鏡電視今（25）日召開股東會，完成董監事改組，新任董事長會由中華電信前董事長鄭優等5人組成，也將擇期召開董監事會，推選新任董事長；鏡電視高層人事一月三變，這次聯董事會組成也都變更了，NCC（國家通訊傳播委員會）副主委暨發言人翁柏宗說，「業者必須來辦理營運計畫負責人變更，本會將依衛星廣播電視負責人相關辦法來審理。另外，涉及資本額變更也要來申請。」

鏡電視今日召開了股東會，為了可以有條不紊掌握的企業經營，兼顧股東權益理念，鏡電視全面改選董監事會；接下來，鏡電視董監事會將由鄭優、黃俊彥、陳宏守、郭蕙蘭擔任董事職務，廖芳潔任勞工董事，以及監察人王金山組成，並將擇期儘速依法召開第一次董監事會，推選董事長，掌舵領航。

回顧這一個月來的鏡電視，董事會風波不斷，3月4日召開董事會時，不支薪的董事長陳建平突遭解任，原本的總經理李玉珮一併下台，改選李永豐為新任董事長，同時通過由現任民視副總經理蔡滄波出任總經理。

只不過，李永豐擔任董事長職務僅僅11天，他就發出聲明辭任鏡電視董座，鏡電視高層主管不斷大地震，據傳，資金又快燒完了，外界也拿著放大鏡檢視鏡電視的一舉一動。

對於鏡電視近日紛擾不斷，在野黨團不斷提出質疑，民眾黨立委蔡壁如也提出質疑，「執照後董監事大改組，這樣當初通過的執照還算數嗎？」呼籲國家通訊傳播委員會（NCC）應對此調查清楚。

對於鏡電視董事會改組，翁柏宗說明，「依衛廣法第15條第1項規定，業者必須來辦理營運計畫負責人變更，本會也將依衛星廣播電視負責人相關辦法來審理。另外涉及資本額變更也要來申請。」

至於在野黨團提出「鏡電視執照過關究竟算不算數」疑慮，翁柏宗說，「NCC會進行相關調查，必要時，會請利害關係人到會陳述意見。」

而依據立委先前的要求，NCC必須在三月底以前提出相關行政調查，必須「辦到哪裡、交到哪裡」，務必讓外界明白鏡電視的整體經營情況。