最新基因定序 羅一鈞：歐洲確診者有回升趨勢

指揮中心公布最新基因定序結果，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，今天增加較多的本土病例基因定序結果，多與3月13日嘉義婚宴群聚事件有關，確診人數共有10人，相關病毒基因定序均與桃機一名設計師有關，確定此群聚是該名個案引起。

至於，3月18日至24日境外移入個案，Omicron確診個案共增加66例，沒有Delta個案。羅一鈞說，目前總計1291名Omicron中，境外移入個案有874人、本土個案417人，境外移入以東南亞居多，但也看到歐洲每周個案Omicron個案有再回升趨勢，可能與BA.2在這些區域開始流行有關，顯示國際疫情沒有降溫，除東南亞外，也要注意其他來源國風險。

羅一鈞說，於874例境外移入個案年齡分佈，因與境外生、商務客、移工有關，以20至30歲為大宗，性別為男性居多。

另這周新增一例70歲非本國籍男性境外移入Omicron確診者，症狀為中重症以上，屬於中度肺炎，於3月上旬入境，其有高血壓、糖尿病，曾打過兩劑AZ，去年10月追加一劑BNT疫苗，入境後第五天出現輕微咳嗽症狀，在防疫旅館經公費快篩檢驗陽性確診，定序為Omicron、Ct值為12.2。

此名患者就醫時血氧偏低，X光診斷為肺炎，住院隔離使用瑞德西韋治療後病況改善，一直住在負壓隔離病房，沒有入住加護病房，但因病毒量偏高，目前還在隔離制治療。

羅一鈞說，本土確診個案從今年1月至今，已超過900例，這周沒有新增中重度患者，仍是三例中重度，其中一人死亡。

此外，防疫旅館改判本土事件，其中案21797於3月7日自日本入境，住新北防疫旅館於解隔離前，第10天採檢，Ct值10幾偏低，回溯同樓層旅客清查發現，隔壁房有境外移入家庭，其中3人檢驗確診，經比對基因序列完全相同