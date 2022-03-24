古厝保存五大關卡，板橋林家花園、姜阿新洋樓怎麼闖關？

台灣許多古宅、古厝大多是私人財產，維護與保存面臨極大挑戰。不論是知名家族如霧峰林家、板橋林家，或是因《茶金》而聲名大噪的新竹北埔姜阿新洋樓，都是歷經萬難，得以保存自家祖厝。

城市中，一棟棟現代化建築櫛比鱗次，但偶爾仍能在某個轉角、某個巷弄中，邂逅上百年古宅、古厝，那一幢幢的院落與護龍，展現出身家。紅磚瓦牆、燕尾屋脊、彩繪石雕、木刻對聯…，是摩登的大樓也難以復刻的精巧與經典。

《遠見》曾報導，國旅當道，許多古宅、古厝，成為遊客尋幽訪古的特色景點。歷經歲月更迭，古宅、古厝除了承載家族興衰歷史，讓人們能一窺百年前大戶人家的生活，更是蘊含古代工藝匠才、民俗文化的美學。

卻很少人細究，後人之所以見識這麼多匠心獨具的民居，其實是家族、各方人士奔走之下，得以保存下來的文化遺產。

由於這些珍貴的歷史建物，大都是私人財產，文化資產的維護與保存，本身就面臨極大挑戰。

因為不論是由家族申請，或是外人提出，一旦登錄為「古蹟」，便不得遷移或拆除，改建與修繕也要經過主管機關同意，受國家強制力保護。若房舍被登錄為位階較低的「歷史建築」，所有人也負有管理維護之責，宜提出管理維護計畫報主管機關備查。

每年十多起歷史建物「被消失」

許多屋主就會考量，變成古蹟或歷史建築後這麼麻煩且無法變通，有的建商還會對所有人說，被指定為文化資產等於「妨礙私產」，在這樣利益權衡下，家族恐寧可賣地、賣房賺取獲利，卻不會考慮利用文資發展永續的財源。

因此，祖上基業可能在一天就瞬間成一片斷垣殘壁。據統計，近年每年都有10多起歷史建物「被消失」，因此，現在還能去參觀這些古宅、古厝，實屬幸運且難得。

本篇報導整理出古蹟保存五大關卡，帶讀者了解古厝要能保存完善極為不易。

關卡一：強碰市鎮建設被迫拆遷。【林安泰古厝事件奠定深遠影響，台灣首次古蹟保存運動】

台灣的古蹟保存思惟約於1980年萌芽，都要歸功於林安泰古厝拆遷保存運動，讓各界開始省思文化資產的重要性。

林安泰古厝本位於台北市大安區，精緻的硬山式二進五間起古宅，以木刻、石雕、彩繪、對聯為其建築的四大特色，裝飾精雕細琢。

然，1978年因市府人為失誤，林安泰古厝未被列入古蹟，且位居敦化南路計畫拓寬道路上，面臨拆遷命運。

當時，林安泰古厝去留引發爭論。根據台北市歷史建築「林安泰古厝調查研究、修復及再利用計畫案」總結報告書指出，有些專家認為古蹟的保存價值，在於位處的地理位置與時空環境，拆遷後不具意義，不如剷除。

另也有主張將道路繞道而行、或改設地下道、高架橋，保留林安泰古厝；還有認為古厝應遷建，可使後人窺見台北盆地文化歷史的演進，因此有搶救林安泰古厝的必要性。

林安泰古厝催生文資法

而林家內部對於拆遷議題也有兩派聲浪，最後忍痛同意市府拆遷計畫，讓林安泰古厝就此離開它駐立百年的原生地，歷時10年，搬遷3次，遷移至10公里遠的濱江街，於1987對外開放參觀。

期間，林安泰古厝建材還在和平西路高架橋下擱置六年多，經歷三任台北市長，遭受漏水受潮、白蟻蛀蝕、損毀、失竊等不當維護，部分建材不堪使用。

無論如何，林安泰古厝成為台灣史上首次開始省思古蹟原地保存與否，亦引發主管機關的整肅與重整，催生文資法，促進文建會（即現文化部）的成立。

關卡二：屋主默許，建商速拆老屋。【「刀下留屋」！百年古宅摘星山莊險被怪手毀去，今為台中市定古蹟】

古宅遭遇保存不及而被毀去，多數都是家族後代不想私有房產被列為古蹟，在被指定古蹟前就進行都更，讓主管機關及文化界人士都來不及保存，一夕間淪為廢墟。

如2018年，已被暫定為古蹟的新竹市溫宅太原第，「特地趕在」審議前將之夷為平地，引發地方文化團體嘩然，市府依法究辦，判所有權人等處有期徒刑10個月。

溫宅太原第為一不幸案例，不過擁有142年歷史，位於台中潭子區的摘星山莊，是一幸運被「刀下留屋」的個案。原宅第主人為清末將領林其中，傳說中曾協助平定清朝太平天國之役，建築特色為「無處不雕，無處不書，無處不畫」，被喻為台灣十大民宅之首。

台北藝術大學建築與文化資產研究所名譽教授林會承指出，本來林家維護得很好，1997年卻轉念，以1億6000萬元將摘星山莊土地賣給建商，建商並迅速於深夜僱請工人出動怪手，以大綞敲破山莊西廂牆，驚得文化界人士擋在怪手前面保護，場面驚險。雖仍有部分空間被嚴重破壞，但整棟建物幸而被保存下來。

首樁「政府購買古蹟」

在各界號召及政府介入下，當時的台中縣政府緊急連絡專家學者召開古蹟審查會議，直接將摘星山莊列為古蹟，並經過多次協商，向地主及建商取得產權，歷經6年整建對外開放，是全台第一件及唯一一件「政府購買古蹟」的案例。

這同時也是繼林安泰古厝事件後，極具代表性的案例，推展經濟開發與文化保存之間如何取得平衡、文化資產法制面如古蹟審議、容積率轉移如何完備的思考。

關卡三：家族分歧成隱憂。【霧峰林家家族意見不一 vs 板橋林家捐出花園，幸而皆完善保存】

此外，也有古厝面臨家族內部意見不一，財產歸屬沒有共識，古蹟因而慘遭成廢墟。

如有將近200歷史的高雄仁武劉氏古厝，家族中分為贊成與反對開發兩方，2019年，就在被民間團體提報古蹟建築，文化局會勘的前一天，贊成開發的後代找怪手拆房，讓想保留老厝的家人好心痛。

而被稱為台灣五大家族之一台中霧峰林家，也出現家族內部分歧。

霧峰林家是台灣第一大閩式官宅，更被知名傳統建築學者李乾朗讚譽：「台灣傳統建築的百科全書」。

不過，九二一大地震後，霧峰林家古蹟被震倒、多有毀壞，台中市政府文化局、文建會前後撥款共11億元修繕，卻多次傳出家族內部對祖產分配有所歧見，對古蹟經營權亦有不同聲音。

「一天下，兩林家」的不同態度

林會承認為，同樣為台灣五大家族之一的台北板橋林家，家族多有共識且慷慨，原擁有被譽為台灣第一名園的林家花園，1977年與政府協議，五落大厝拆除改建，但將花園產權捐給政府，並捐出1100萬元作為整修經費，割愛自家祖厝花園成公共財，再由政府籌資整修後對外開放。

儘管如今「一天下，兩林家」的古蹟建築都保存完善且宏偉，但從經營角度來看，家族若出現分歧，對於祖厝的永續保存，也恐產生隱憂。因此，家族間若能和平共處，團結維運古蹟，對永續經營才較有正面影響。

關卡四：經歷多次產權轉移。【姜阿新洋樓破產遭查封，半世紀才重回家族懷抱】

有的古宅，則是經歷多次產權、經營權轉移，這樣狀況下，容易成為「三不管地帶」。

像是因公視電視劇《茶金》而聲名大噪的新竹北埔姜阿新洋樓，就歷經百般周折。1965年因破產，洋樓被合庫查封，姜家人被迫離家北走討生活，只能留下這棟豪華洋樓在北埔蒙塵，長期遭荒廢閒置。

姜阿新孫女廖惠慶說，儘管姜家仍會定期回鄉祭祖，但每回經過洋樓而不得其門而入，看著它衰頹，只能感受「最遙遠的距離」的酸楚。

直到1995年，同是新竹子弟的新纖董事長吳東昇，發現了這年久失修的舊宅，號召新光集團和新竹地方仕紳共同成立「金廣福文教基金會」，出資維修並管理，才讓洋樓得以整頓。

2012年合庫決議拍賣洋樓，吳東昇不參與標售、退讓給家族，姜家六姊弟得以籌資贖回。因體會過失去過的痛苦，他們成立「姜阿新教育基金會」，親自由家族營運，並經2年大刀闊斧整修，再開放參觀，如今又得以重現洋樓的風光。

關卡五：自然災害致傾頹。【古蹟保存正面案例，頂新魏家祖厝成美公堂，獲文化部古蹟維護獎肯定】

台灣自然災害不少，如地震頻仍，且古蹟建材多為木造，發生祝融也難逃付之一炬的下場，因而能保存至今的古厝皆不易。

彰化永靖鄉成美公堂，為頂新集團百年起家厝，二進雙護龍格局，亦被譽為「台灣二十大民間古厝」之一，就曾成「受災戶」。

保護古厝要有錢也有心

林會承說，九二一大地震那年，全台建築都受其破壞，成美公堂亦不能倖免損壞頹圮，魏家兄弟於2005年展開文化資產的保存修復工作，儘管忙於上千億事業，仍不時抽空「監工」修復進度，也聘請專家提出建議，林會承就曾參與其中，側面觀察到：「除了要有錢，也要有心，才會對台灣歷史古蹟有所貢獻。」

2013年成美文化園成立，為一兼具歷史人文與觀光休憩的綜合型庭園空間，增建日式庭園，呈現時代變革，也獲得2021年文化部頒發彰化縣首座管理維護優良獎。

「古宅、古厝不只是建築物價值，亦是文化歷史價值，」林會承說，雖然它們多半為私有財產，如何處置，外人無權置喙，但若能秉持開放心胸，領略先祖當年拓墾建造辛勞的歷史重量，或許更願意維繫百年基業。

（本文出自2022.3.18《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）