醫護染疫補償金太少工會提訴願 指揮中心3點聲明回應

台北市立聯合醫院今日增急診護理師一家三口確診，此事也引爆多所醫院工會出面抗議，認為醫護因公染疫醫護補償金不到十萬，比台產防疫保單補助還少，要求公開審查標準及成員名單，並對於核發金額提出訴願。

中央流行疫情指揮中心今日對此表示，人員染疫後之嚴重程度有別，其中不乏無症狀感染者，補助金額按其症狀輕重及治療過程而有不同，非全數以上限補助。

自110年3月19日修正公布「執行第五類傳染病防治工作致傷病或死亡補助辦法」，將醫護等工作人員因執行第五類傳染病防治工作而致傷病之補助上限提高為100萬，並追溯自109年1月15日起適用。

審查過程也會由相關領域專家及社會公正人士組成審議小組，逐案檢視疫調資料、就醫病歷等各項文件，釐清每位工作人員之染疫事實及治療經過，例如實際住院天數、臨床表現、所用治療藥物及有無加護或插管治療等，以公平合理決定補助額度。

對於工會所質疑之個案即依據前述資料與文件所呈現之客觀情節，核予補助金額。目前當事人已依法提起訴願，衛福部將配合訴願程序辦理。

另有關質疑補助金額不比臺灣產物保險部分，係因執行第五類傳染病防治工作致傷病或死亡補助係由主管機關依法編列預算支應，與臺灣產物保險應依約繳納保險費之商業保險不同，兩者無法類比，若染疫人員如符合職業災害補償及勞工保險給付規定者，也可申請該等補償與給付。

商品推薦