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高檢科技偵查中心啟用 分析加密貨幣將設M化車

中央社 / 台北21日電

台灣高檢署今天揭牌啟用「智慧財產檢察分署科技偵查庭 」及「科技偵查中心」。科技偵查中心負責數位鑑識、測謊、加密貨幣軌跡等，近期研究規劃M化車偵查技術導入偵查機關。

台灣高等檢察署第三辦公室下午連續舉辦4場活動，分別是「智財分署偵查庭及相關設施啟用」、「科技偵查中心揭牌」、「台灣更生保護會捐贈銅雕藝品司法之秤啟用」以及「犯保、更保工作指引新書發表會」，並邀請政務委員羅秉成、法務部長蔡清祥等人參與。

新聞稿指出，智財高分檢署於民國97年7月1日對應智慧財產法院（現改制為智慧財產及商業法院）而設立，為目前唯一的專業檢察署，考量行政院於2月17日通過「國家安全法」部分條文修正草案，未來涉及國家核心關鍵技術的營業秘密案件，可能交由智財高分檢署偵辦。

為此，因應與時俱進而充實整建偵查設施，包含建置科技偵查庭、當事人休息室，優化辦公廳舍；偵查庭結合數位科技，裝配完整的筆錄製作、錄音錄影、證據投影顯像、遠距視訊（國內及國外）等。

台灣高檢署於民國109年間成立「科技偵查中心」，除不定期舉行「毒品情勢說明記者會」，因應新興科技發展，行動通訊、網路及虛擬貨幣等科技相關犯罪手法日新月異，為強化偵查量能，相關設備大部分集中於第三辦公室，經整建近期完工，今天舉行揭牌典禮。

新聞稿指出，「科技偵查中心」主要區分為三大主軸業務，分別為「科技偵查組」、「科技監控組」及「偵查大數據組」。

科技偵查組包含數位鑑識、測謊、科技研發及加密貨幣分析等業務；科技監控組以衛星、行動等定位方式輔以GIS地理圖資及電子設備，即時掌握刑事被監控者的行蹤，以達監控定位及降低再犯罪的成效。

至於，偵查大數據組則包含科技偵查輔助平台應用、毒情分析研究及網路犯罪偵查協調等業務，以現有的毒品資料庫、毒品知識庫、反電信詐騙資料庫及整合性資料庫等平台系統，應用於實體數位金流、人脈等關聯分析，以達事先預測及防範於未然。

新聞稿提到，科偵中心未來將著重於偵查科技研發，近期內研究規劃M化車偵查技術導入偵查機關，將持續研發檢察機關偵查所需的工具及輔助系統，並橫向跨機關進行資料取得及縱向資料分析，使偵查結果更加完善。

M化車，又稱「M化定位車」，刑事局也有這輛車，外觀是一般休旅車，內建虛擬基地台功能，主要利用衛星定位，結合手機基地台，可查出手機發話處，誤差值最小可至1公尺，連哪一棟樓的哪一層樓都可以偵測到。

此外，台灣更生保護會捐贈銅雕藝品「司法之秤」於高檢署，擺在第三辦公室一樓大廳，意涵「法、理、情」核心價值，具體呈現檢察官肩負責任，今天揭開啟用，由蔡清祥及羅秉成敲響正義之音。

毒品 測謊 基地台

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