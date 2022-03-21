戰火無情人間有情　國際佛光會中華總會人道援助烏克蘭

外交部長吳釗燮(左4)與佛光山金光明寺副住持有果法師(左3)、監寺如嚴法師(左2)及整理援助烏克蘭物資的佛光人合影。 圖／國際佛光會中華總會提供

烏克蘭陷入無情戰火，俄烏戰事未歇，上百萬烏克蘭人民顛沛流離，據聯合國難民署統計，逃往歐洲鄰近各國的烏克蘭難民人數已逾三百萬，烏克蘭境內仍有難以計數的民眾流離失所，烏克蘭人民的苦難揪住全世界的心，當地正值嚴冬季節，醫藥用品及禦寒、糧食等生活物資面臨大量需求，亟需全球伸援相助。

中華民國外交部號召民間團體援助烏克蘭，列出20項可捐贈的常用物資，包括發熱衣、毛毯、睡袋、手搖發電照明、急救箱、輪椅、拐杖、雨衣、蠟燭、餅乾、奶粉、成人及嬰幼兒紙尿褲、婦女衛生棉、紗布、醫療棉花棒、注射針筒、棉花、輸注液套組、維他命、醫療口罩，物資須全新包裝，使用效期至少6個月以上。

佛光山金光明寺副住持有果法師(右三)、監寺如嚴法師(右二)與三峽區的佛光人，籌募援助烏克蘭的各項民生物資。 圖／國際佛光會中華總會提供

總在急難救助第一線的國際佛光會中華總會，在佛光會署理會長慈容法師的指導下，發揮國際救援的力量，響應外交部募集民間愛心物資援助烏克蘭難民，全面展開人道關懷救援烏克蘭物資募集的行動。

全台佛光會員聞訊後在第一時間總動員，佛光山各別分院法師、義工投入人力、物力，共同籌募、採買所需民生用品，將物資進行分類、包裝，外箱張貼佛光會Logo及「國際佛光會捐贈烏克蘭物資」標識，裝載滿滿善心的貨車，從四面八方運往外交部，佛光人以行動表達對烏克蘭人民的支持與關懷，跨宗教、國界，將佛陀的慈悲以及全台佛光人的溫暖送到千里外的烏克蘭，為烏克蘭人民加油。

「和平是珍貴的，希望世界和平。」佛光山寺住持暨國際佛光會世界總會總會長心保和尚心繫此次救援工作，期許佛光人「無緣大慈，同體大悲」的宗教情操能，為世界和平貢獻一分心力。

中華總會總會長趙怡表示，不論地域、種族、國籍，苦難的人們在那裡，佛光人的救助就到那裡。有鑒於眼下陷入戰火中的烏克蘭人民亟需救援物資，全球各地的佛光會已緊急動員發動勸募，而在台灣的中華總會也在幾天內募得款項，將奶粉、毛毯、輪椅等急需物資送往災區。

高雄雲水分會輔導法師與佛光人響應人道關懷行動，募集援助烏克蘭的物資。 圖／國際佛光會中華總會提供

「佛光會是一個救苦救難、聞聲救苦的團體。」佛光會秘書長覺培法師表示，有感於佛光山開山星雲大師創立佛光會，關注社會、關懷人群，佛光人在行菩薩道當中，不斷地累積經驗，從世間萬象離不開緣起法，到洞察、了知眾生的各種需要，並給予協助，幫助眾生離苦，因而佛光會發起烏克蘭物資救援，協助戰火中的苦難人民。

佛光人熱心踴躍捐贈物資，截至3月17日止，已募集保暖毛毯545箱1757件、發熱衣20箱860件、睡袋33箱200件、餅乾479箱6687盒、奶粉221箱1411罐、維他命55箱1320盒及輪椅32台。曹仲植基金會共襄盛舉，慷慨捐贈奶粉200箱1200罐及輪椅30台等大量物資。總會感謝會員們的熱情響應，統計共捐助1385箱物資，重量近7噸，總價值320萬元新台幣。

佛光人以實際行動展現對人道主義的關懷，照顧戰火中的烏克蘭難民。為協助受戰火影響的烏克蘭百姓早日脫困，國際佛光會中華總會將各地捐贈的援助物資統一送至外交部再寄送到烏克蘭，祈為戰火中的烏克蘭人民帶來希望的力量，災難早日止息，重現和平。

佛光山旗山禪淨中心慧承法師(中)、慧覺法師(右二)與高雄佛光人響應烏克蘭物資救援，協助戰火中的苦難人民。 圖／國際佛光會中華總會提供

外交部長吳釗燮於17日在桃園機場DHL運務中心舉行的「募集民間愛心物資援贈烏克蘭啟運儀式」中，感謝國人以及國內許多慈善團體、民間組織及企業響應外交部募集物資活動，民間機構如國際佛光會中華總會、慈濟基金會、中華民國紅十字會、義美食品公司、曹仲植基金會等均捐贈數以噸計的大宗物資，目前各界物資捐贈數量也持續增加中，後續物資將分批寄送至斯洛伐克、波蘭及其他收容難民的國家，協助烏克蘭人民度過難關。

國際佛光會中華總會與政府攜手同心向烏克蘭伸援，北區佛光人18日前往外交部協助整理賑濟物資，黃色背心的身影在層層堆積如山的救援物資中忙碌穿梭。災難無情、人間有情，佛光會員不分男女，捲起袖子為大眾服務，在眾中實踐菩薩行，無私奉獻的善行義舉也彰顯了國際佛光會倡導人道關懷、救拔苦難的使命與創會精神。