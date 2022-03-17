強制危樓設管委會 跨黨派立委批不足

政院將針對危樓進行修法，規定需強制成立管理委員會，對此，跨黨派立委批「不夠」！時代力立委邱顯智17日說，僅是處罰危樓可能變相加重居住其中經濟弱勢的負擔。崔媽媽基金會執行長呂秉怡建議三項修法：「設立輔導獎勵機制」、「賦予必要的公消安職權」與「強化主管機關檢查的公權力」。

行政院近日提出《公寓大廈管理條例》第29條之1、第49條之1修法草案為，強制要求有危險疑慮之民眾儘速成立管委會或推選管理負責人，以落實建築物公共安全與消防安全之管理、申報與修繕。

跨黨立委認不足

民進黨立委江永昌指出，草案僅針對主管機關認定有危險之虞的建物，才需強制成立管委會，對於其他的公寓大廈則採「放生」策略，恐怕修法力度有所不足。

邱顯智指出，院版草案僅要求強制成立管委會，卻沒有回應到現有的三個問題：第一、消防主管沒有執行檢查的權限；第二、管委會的效率及執行力參差不齊；第三、設立管委會卻沒有公共基金，陷入「巧婦難為無米之炊」的狀況。

他指出，城中城大火餘悸猶存，當時住戶都為社會弱勢，而在住宅出現建物違法改建，建材不符合消防標準等狀況，卻沒有主管單位處理。而行政院以懲罰、罰款的方式處理，罰款可能轉移到這些弱勢身上，反而加重了他們的經濟負擔。

民眾黨邱臣遠則說，只有在重大公安意外後，社會才會討論相關法規與配套措施。他指出，現行法規主要以處罰方式維護消防安全，但實務執行力卻相當有限，更應增加設置消防設備補助等誘因，以加強主管機關主動性，提升消防安全。

獎勵應大於懲罰

中華民國地政士公會全聯會榮譽理事長林旺根表示，強制成立管委會是「抓錯藥方」，並指出「蘿蔔（獎勵）應該大於棍子（懲罰）」。他說，目前管委會的申報只是形式，而缺乏實質的運作。中央主管機關應從中補助、輔導管委會的長期的運作，才能發揮效果。

呂秉怡對此草案提出三大建議，第一、「祭出獎勵措施」。他說，因為僅限訂有「危險之虞」的公寓大廈建立管委會是不夠，更應包括所有的公寓大廈，應配套提供輔導獎勵、修繕補助等，方能有效推動落實。

第二，「授權管委會公消安職權」。目前管委會依法僅能口頭勸阻或按規約處理違規事件，輕者時效延宕，重者累積成患，如授權管委會或管理負責人應即報請直轄市、縣(市)主管機關處理。

第三、「強化公消安主管機關檢查之公權力」。對未成立管委會的公寓大廈，消防主管機關就執行業務時，往往以「無對口管理組織」、「住戶不配合」為由拒絕檢查。呂秉怡對此建議，法案可規定消防主管機關在通知住戶後，卻有刻意不回的狀況時，主管機關得予逕行進入執行業務。

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