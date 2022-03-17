快訊

直播／邊境鬆綁滿10天本土+0 境外增91例為今年次高

抓到了！一刀刺妻心斃命 男搭計程車逃亡躲廟2天今落網

台灣也買得到了 台商進口200種立陶宛商品即將上架

聯合新聞網 / 台北訊
立陶宛生產的蜂蜜產品。圖/業者提供
立陶宛生產的蜂蜜產品。圖/業者提供

台灣與立陶宛雙邊貿易升溫，在立陶宛經營FinTech及貿易金融業務多年的台商葉緯表示，過去台灣對立陶宛商品較陌生，但包含立陶宛在內的中、東歐各國有很多非常棒的產品，譬如巧克力、蜂蜜、乳酪、酒類與花草辛香料，過去他們主要是供貨給英、德、法、義等西歐國家，不過隨著台灣與這些地處中東歐的國家關係升溫，如今台灣的消費者也有機會買到這些產品。

葉緯表示，目前他正在與國內知名的網路電商合作引進立陶宛約200種商品上架販售，消費者下單後第二天内就能取得商品。為了讓立陶宛的出口商願意用更優惠的條件銷售給台灣的消費者。

葉緯說，他也已經與國內幾家商業銀行合作，將廠商與銀行都拉到區塊鏈上面進行交易，由於我國的銀行目前在中東歐沒有設立分行，因此這種方式也提供了一種便捷的方法讓我國銀行的業務能延伸到中、東歐。

台灣與歐洲去年貿易總額為858億美元，較前一年成長32%，超過與日本的貿易總額。葉緯說，立陶宛也是歐盟會員國，台灣的產品能賣到立陶宛，就表示能夠賣到全歐盟的國家， 雖然現在俄烏戰爭暫時產生影響，不過台灣與中東歐的貿易往來每年至少會成長10%以上。

立陶宛 中東 歐盟 俄烏戰爭 電商

相關新聞

疫情期間用力編書 110年新書出版數成長逾6成

疫情對各產業產生衝擊，但出書量卻大幅成長，國家圖書館今天舉行「110年台灣圖書出版現況及趨勢報告」發布記者會，數據顯示1...

【午間快報】日本福島強震4死97傷／霧鎖基隆港一度封港

日本東北地方福島縣海域16日晚間11時36分（台灣時間10時36分）發生規模7.4強震，迄今已造成4死97傷，逾209萬戶停電。東京都外圍地區也感受得到地震威力。日本氣象廳對福島縣和宮城縣發布海嘯警報，估計可能達1公尺。

【圖輯】照片看歷史／1998年聯勤工程弊案 約談署長沃機高

1998年3月17日，調查局北部機動組約談前聯勤工程署署長沃機高少將和上校組長楊世昌、中校工程官傅國慶。調查人員認為沃機高與廠商勾結，主導生百公司綁票案，涉嫌洩漏軍機及收受賄賂，以有串證之虞，移送國防部軍法局高等審判庭羈押禁見。楊世昌也被軍法局依瀆職圖利罪嫌收押禁見。...

白色春9 PARTY 邀高嘉瑜、黃瀞瑩捧花走秀

台北市家長會長協會、公益事業委員會，於今晚間所共同舉辦「WHITE白色春9 PARTY」，應邀的來賓包括高嘉瑜、黃瀞瑩、...

【今日精摘】健保部分負擔調整方案出爐／俄烏談判艱困中露曙光

•健保部分負擔調整出爐，衛福部今正式預告調整方案，包括急診、藥品、慢性處方箋、檢驗檢查均有所調整。健保署原方案為到大型醫院領取第二次、第三次慢性處方箋，需加收部分負擔100元，最新預告版本為確定不收。在檢驗檢查部分負擔部分，基層診所、地區醫院的起徵點從原先規畫的100元，調升至500元，超過500元，才需多收一成，最多收取100元。此方案預告14天，預計5月前正式上路。

鏡電視董事長再換人 NCC：必要時找當事人到會陳述

鏡電視3月4日、3月15日兩度換董事長引發外界關注，NCC表示，鏡電視今天表示會再變更營運計畫，後續審查時可能會請雙方當...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。