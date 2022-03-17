台灣也買得到了 台商進口200種立陶宛商品即將上架

台灣與立陶宛雙邊貿易升溫，在立陶宛經營FinTech及貿易金融業務多年的台商葉緯表示，過去台灣對立陶宛商品較陌生，但包含立陶宛在內的中、東歐各國有很多非常棒的產品，譬如巧克力、蜂蜜、乳酪、酒類與花草辛香料，過去他們主要是供貨給英、德、法、義等西歐國家，不過隨著台灣與這些地處中東歐的國家關係升溫，如今台灣的消費者也有機會買到這些產品。

葉緯表示，目前他正在與國內知名的網路電商合作引進立陶宛約200種商品上架販售，消費者下單後第二天内就能取得商品。為了讓立陶宛的出口商願意用更優惠的條件銷售給台灣的消費者。

葉緯說，他也已經與國內幾家商業銀行合作，將廠商與銀行都拉到區塊鏈上面進行交易，由於我國的銀行目前在中東歐沒有設立分行，因此這種方式也提供了一種便捷的方法讓我國銀行的業務能延伸到中、東歐。

台灣與歐洲去年貿易總額為858億美元，較前一年成長32%，超過與日本的貿易總額。葉緯說，立陶宛也是歐盟會員國，台灣的產品能賣到立陶宛，就表示能夠賣到全歐盟的國家， 雖然現在俄烏戰爭暫時產生影響，不過台灣與中東歐的貿易往來每年至少會成長10%以上。