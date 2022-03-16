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王國材視察0311停電事件 要求桃機公司做出3點檢討

攝影中心 / 記者黃仲明／桃園機場即時報導
交通部長王國材聽取簡報後，要求機場公司在基礎設施外加強防護，讓人不容易接近、破壞。記者黃仲明／攝影
交通部長王國材聽取簡報後，要求機場公司在基礎設施外加強防護，讓人不容易接近、破壞。記者黃仲明／攝影

交通部長王國材晚上至桃園國際機場，視察0311停電事件相關處置及改善措施。王國材聽取簡報後，指示機場公司應加強施工人員背景查核、中央車道人員及車輛管制，以及關鍵基礎設施強化外在防護，要求桃機公司針對這3點進行檢討，並期許機場公司以極端的情境想定，提升桃園機場關鍵基礎設施之防護。

王國材表示，桃園機場是台灣最重要的關鍵基礎設施，但防護上面還有很大的改善空間。首先就是人員的背景查核，兩位嫌犯沒有竊盜等相關前科紀錄，希望未來所有進出桃園機場的承包商，必須對雇用人員進行背景查核、完全了解。

第二點是桃園機場分為管制區及非管制區，在非管制區部分，作業區域的門禁及人員管理做的不好。就像是中央車道晚上沒什麼人，很容易就可以進來做任何事情，這部分必須加強，機場公司也已經安排駐點人員看管。王國材認為工作區域這個部分比較沒人注意到，希望機場公司加強保全人員門禁管理的部分，以及進出車輛的檢查都非常重要。

王國材也提到關鍵基礎設施的防護，由於這次犯嫌是透過逃生梯進入貓道破壞電纜，若基礎設施如此關鍵，被破壞後又影響甚鉅，在外面應該有一些防護，不該暴露在外讓人輕易接近，縱然有人要破壞也不容易。由於交通部所管的關鍵基礎設施很多，除了機場以外還有鐵路車站、港口，他已要求交通部比照辦理，用最極端的想像進行各種預防，防止可能被破壞的狀況。

至於嫌犯破壞電纜的動機是竊盜或另有目的？王國材說，目前檢調單位已介入調查，這部分就由檢調進行最後的調查，桃機公司所做的就是不容易讓人家有犯罪的想法。今天警政署長陳家欽也有到現場視察，會與航警討論巡邏見警率的部份，桃機公司也會與機場保全討論如行將巡檢做到更精緻更詳細。

鍾姓、徐姓犯嫌遺留在現場的油壓剪。圖／翻攝畫面
鍾姓、徐姓犯嫌遺留在現場的油壓剪。圖／翻攝畫面
交通部長王國材（中）至桃園機場視察、航政司長何淑萍（右）、機場公司董事長林國顯（左）陪同。記者黃仲明／攝影
交通部長王國材（中）至桃園機場視察、航政司長何淑萍（右）、機場公司董事長林國顯（左）陪同。記者黃仲明／攝影

桃園機場 王國材 交通部長

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