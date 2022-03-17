臺中市全國第一！全國語文競賽86人奪特優

全國語文競賽臺中市勇奪86座特優，獲獎率全國之冠。 圖／臺中市政府 提供

110年全國語文競賽在日前落幕，台中市158名參賽者中，有86人榮獲特優，成績全國第一。客家與字音字形競賽10人參賽都獲特優，閩南語朗讀、國與字音字形項目也有9成獲特優。台中市副市長令狐榮達頒獎表揚，台中市有此佳績，感謝師長投入語文教育，成就學生榮耀。

副市長令狐榮達頒獎表揚競賽員。 圖／臺中市政府 提供

教育局長楊振昇說，市長盧秀燕重視語文教育，台中競賽成績優異，有賴於平時教育深耕，透過族語課程、閱讀與辯論比賽，提升師生語文內涵與文化傳承，台中有許多師生、親子、手足檔共同參賽，更能彼此激勵。

惠文國小主任江孟聰身兼多職，參加閩南語朗讀教師組獲特優，還指導國中組蔡睿恩也獲特優，還肩負台中市代表隊集訓工作。江孟聰說，這是第4次代表台中參加全國賽，每次都穿18年前結婚的襯衫。

副市長令狐榮達代表市長盧秀燕頒獎表揚獲台中市分區賽團體獎第一名學校。 圖／臺中市政府 提供

西苑高中學生余妍萱或寫字高中組特優，她從國小、國中參賽屢獲佳績，這是第二次獲全國特優。她的父母、姊姊也曾代表台中參加寫字競賽獲特優。余妍萱說，高中課業、社團與補習，常陷入時間取捨，幸好集訓老師指點，讓訓練更有效率。

台中教育大學實小學生林凡媞獲得國語演說國小組特優，她說她最喜愛的攀岩家艾莉克斯說過，舒適圈的終點就是成功的起點，演說讓她心胸更寬闊。

學生林建志獲得客家語字音字形高中組特優，他說參與語文競賽8年，高三學測在即，參加全國賽是一大挑戰，儘管以客語思維仍稍嫌生疏，但因為時間寶貴更加勇往直前。

原住民族語情境式演說高中組特優的簡方晴說，從小在母親指導下，從國小到高中參加各種比賽，她熱愛自己的文化，訓練過程辛苦，但得到好名次內心無比甘甜。

市府表揚台中市分區賽團體獎第一名學校，國小組清水區清水國小、龍井區龍峰國小、太平區建平國小、私立育仁國小、西區大勇國小、南屯區惠文國小、潭子區潭陽國小、豐原區瑞穗國小；國高中組大雅國中、豐東國中、光正國中、明道高中、曉明女中、台中一中。

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