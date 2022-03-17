臺中市全國第一！全國語文競賽86人奪特優
110年全國語文競賽在日前落幕，台中市158名參賽者中，有86人榮獲特優，成績全國第一。客家與字音字形競賽10人參賽都獲特優，閩南語朗讀、國與字音字形項目也有9成獲特優。台中市副市長令狐榮達頒獎表揚，台中市有此佳績，感謝師長投入語文教育，成就學生榮耀。
教育局長楊振昇說，市長盧秀燕重視語文教育，台中競賽成績優異，有賴於平時教育深耕，透過族語課程、閱讀與辯論比賽，提升師生語文內涵與文化傳承，台中有許多師生、親子、手足檔共同參賽，更能彼此激勵。
惠文國小主任江孟聰身兼多職，參加閩南語朗讀教師組獲特優，還指導國中組蔡睿恩也獲特優，還肩負台中市代表隊集訓工作。江孟聰說，這是第4次代表台中參加全國賽，每次都穿18年前結婚的襯衫。
西苑高中學生余妍萱或寫字高中組特優，她從國小、國中參賽屢獲佳績，這是第二次獲全國特優。她的父母、姊姊也曾代表台中參加寫字競賽獲特優。余妍萱說，高中課業、社團與補習，常陷入時間取捨，幸好集訓老師指點，讓訓練更有效率。
台中教育大學實小學生林凡媞獲得國語演說國小組特優，她說她最喜愛的攀岩家艾莉克斯說過，舒適圈的終點就是成功的起點，演說讓她心胸更寬闊。
學生林建志獲得客家語字音字形高中組特優，他說參與語文競賽8年，高三學測在即，參加全國賽是一大挑戰，儘管以客語思維仍稍嫌生疏，但因為時間寶貴更加勇往直前。
原住民族語情境式演說高中組特優的簡方晴說，從小在母親指導下，從國小到高中參加各種比賽，她熱愛自己的文化，訓練過程辛苦，但得到好名次內心無比甘甜。
市府表揚台中市分區賽團體獎第一名學校，國小組清水區清水國小、龍井區龍峰國小、太平區建平國小、私立育仁國小、西區大勇國小、南屯區惠文國小、潭子區潭陽國小、豐原區瑞穗國小；國高中組大雅國中、豐東國中、光正國中、明道高中、曉明女中、台中一中。
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