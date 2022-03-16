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【重磅快評】消防只有紙上作業 大火當然燒不停

聯合報 / 主筆室
桃園市幼獅工業區家樂福楊梅物流中心倉庫大火，大火濃煙直衝天際。圖／聯合報系資料照片
桃園市幼獅工業區家樂福楊梅物流中心倉庫大火，大火濃煙直衝天際。圖／聯合報系資料照片

初春下不停的霪雨上周終於停了，太陽露臉，各地天氣晴朗穩定，不過，不適合走春，因為各地火災頻傳，空氣污染嚴重。桃園接連燒了六家工廠、家樂福物流中心、台灣最大的冷凍肉品倉庫，火力電廠不發電改冒火，穩定的大氣環境濃煙擴散不易，西半部多個地方空污達紫爆等級；奇怪的是，父母官還自誇轄區消防作得好，火災改善成績亮眼。

連番大火從台中興中街違建開始燒，六死，很冤枉；房東把樓頂十七間房間誇張地隔成四十餘間出租，逃生通道又堆滿雜物，失火之後大家驚訝於這麼嚴重的違法，為什麼之前建管、消防安檢都沒發現？公權力睡覺了嗎？

天氣好，大氣環境穩定，燃燒的濃煙直衝雲霄。火災密集發生的桃園幼獅工業區，一路往西到海、北到林口都可以看到直衝天際的濃煙；台南上市公司宏遠紡織的大火及濃煙，因為連幾天靜風，遠到屏東都清晰可見；更糟的是消防人力快累死了，已控制的火場又傳出可能復燃，管空污的環保署竟然只發一紙半徑二十公里範圍的紫爆空污警報就算交代，這夠嗎？環保單位另補一槍打消防，說火災是意外，還得靠消防滅火才能改善空品。

還記得四年前桃園平鎮敬鵬電子八死大火嗎？火滅了勘查火場發現竟然堆放太多易燃物，濃煙一起看不見逃生通道；這幾天台灣各地連環燒，事後勘查火場也都有這樣的「發現」，有的堆放八千公升柴油，有的根本做機油分裝生意，台南囤放的胚布也是可燃物，逃生通道堆滿雜物，當然火來了一發不可收拾。

防止火災發生有兩把鑰匙，一是例行建管、消防安檢要嚴格，台灣官方紙本檢查紀錄都做得漂亮，消防業績不錯，所有的違法、違規都是火災發生後才發現；另一是火災出現星星之火時，把握第一時間以自動消防系統、及立即啟動職工消防編組，將火場控制住。台灣的問題是編組、設備都有，但火冒出來後只做一動：打電話給消防隊，之後當觀眾看火燒到哪裡。

只有按步落實消防建置，不斷演練，才可能降低火災發生。

火災 桃園 空污

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