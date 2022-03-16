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【專家之眼】戰爭引爆糧食危機 陳吉仲鼠目寸光以對

聯合報 / 曾志超/中華經濟與金融協會副秘書長
農委會宣布擴大飼料玉米耕種面積，年產量可由原8.8萬公噸可倍增至17.6萬公噸。圖／農糧署南區分署提供
農委會宣布擴大飼料玉米耕種面積，年產量可由原8.8萬公噸可倍增至17.6萬公噸。圖／農糧署南區分署提供

國際糧價高漲，二月底的俄烏戰爭讓糧食通膨問題加劇，各國無不全力防範糧食危機。反觀，糧食與肥料高度仰賴進口的我國，農委會因應措施卻荒腔走板，恐不利我國的糧食安全。

俄羅斯與烏克蘭為全球糧食主要供應國，二國合計占全球小麥出口的29%、玉米出口的19%，和葵花籽油出口的80%；且俄羅斯與白俄羅斯還是全球主要肥料供應國，媒體統計俄羅斯鉀肥出口比重占全球的21%，尿素比重達15%，硝酸銨產量也占全球三分之二。

戰爭爆發後，烏克蘭無法春耕，今年的小麥生產勢必會大減；黑海運輸大受影響；西方國家祭出制裁後，俄羅斯也將反制裁，都可能造成供給短少，並使價格飛漲。聯合國糧食及農業組織（FAO）示警，2021年糧食價格已創下十年的新高了，俄烏戰爭將使國際食品和飼料可能還會上漲8%至20%，其中小麥價格光一個月內就已大漲五成；俄羅斯二月已暫停硝酸銨出口，該國工業部3月10日宣布也將暫停其他肥料的出口，將使價格已居高不下的肥料市場，更加雪上加霜。

正當各國擔憂引發糧食危機之際，農委會似乎老神在在。其因應措施讓人匪夷所思。首先，飼料玉米供需穩定機制: 2月25日宣布協請業者提前採購；擴大飼料玉米耕種面積，年產量可由原8.8萬公噸可倍增至17.6萬公噸；長期規劃新建6萬噸飼料玉米圓倉，擴增倉儲空圓倉建立安全庫存。

然而，農田轉作玉米談何容易，即使達成農委會的目標，以我國近5年年平均進口量412萬公噸估算，合計新增年產量8.8萬噸與新建6萬噸圓倉，不到國內二圓倉需求量，這樣如何確保糧食安全?只關心玉米，那黃豆與小麥?

其次，實施補貼與凍漲令:面對農產品高漲，農委會以道德勸說或行政命令要求雞蛋、豬肉等農產品凍漲。以雞蛋為例，農委會2月為了解決蛋荒，宣布凍漲令，2月12日起限制雞蛋批發價格為每台斤36.5元，另外提供每台斤3元的生產獎勵金；3月14日批發價調整為38.5元，但取消3元獎勵金，形同減少1元補助。

然而，彰化縣養雞協會理事長謝文龍在媒體表示， 2019年飼料每公斤僅9至10元，雞蛋產地批發價每台斤38.5元；16日飼料將調漲至15.7元，累積漲幅高達六成，但批發價還是38.5元，讓蛋農入不敷出。凍漲雖然讓消費者享有較低的蛋價，但卻是犧牲蛋農的利潤，蛋農無法長期承受虧損，而導致蛋農退出市場，缺蛋問題將會更加嚴重，畜牧處怎還敢號稱此為「回歸市場機制」?

第三，肥料限購:年初就發生肥料短缺問題，農委會1月7日推出「實名制購肥」制度，實際上就是限購令，新聞報導擁有10甲農地的農民，買肥料要跑100趟。立委謝衣鳳日前質詢肥料問題，農委會主委陳吉仲竟回稱:「妳告訴我哪裡有缺肥料就好，但事實就是沒有缺肥料。」「可以去問問各農會，看是否有哪邊會買不到肥料，我保證一定買得到。」國際大搶肥料之際，身為國內農業主管機關負責人，竟然如此輕忽肥料問題，即使目前尚有數月的庫存，但明、後年呢?

農委會 白俄羅斯 俄烏戰爭

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