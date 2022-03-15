投入量子電腦研究 中研院南部院區二期工程今上梁

中央研究院南部院區今天舉行第二期工程上梁祈福儀式，典禮由蔡英文總統、中硏院院長廖俊智等人共同見證，期許工程順利於今年底前竣工。中研院將於南部院區設置量子科技研究基地及海洋能專題研究中心，為台灣邁向量子時代布局。

蔡英文說，南部院區能延伸中研院的研發能量，與周邊產官學研單位鏈結，是政府落實區域均衡重大建設。有鑑於量子科技被視為下一世代改變世界的技術，南部院區興建量子實驗大樓計畫已於去年7月獲行政院核定，將有助於提升台灣科技研發實力，支撐產業永續發展。

蔡英文表示，中研院南部院區除了發展量子科學和海洋能源研究，因應2050淨零排放目標，希望中研院、工研院和科技部挑起重任，將相關基礎建設和研發做好，為下一世代台灣能源發展做好準備。

中研院南部院區基地面積約7.3公頃，第一棟研究大樓、溫室與公共工程於2020年竣工，農業生技專題中心已有團隊進駐。這次上梁的第二棟研究大樓及綜合大樓預計今年底前竣工，2023年完成設置量子實驗室。

廖俊智指出，中研院在量子科技已深耕數十年，包括超導量子元件、量子光電、量子密碼等，並已成立量子電腦及量子光電專題中心。為把握台灣發展量子科技契機，中研院將扮演量子國家隊的樞紐，聚集、培育和延攬頂尖研發團隊，連結學術研究能量，以及台灣在半導體與通訊產業的經驗，建構第一台台灣自製的超導量子電腦。