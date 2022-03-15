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投入量子電腦研究 中研院南部院區二期工程今上梁

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導
蔡英文總統今天參加中央研究院南部院區第二期工程上梁祈福儀式時致詞。記者黃宣翰／攝影
蔡英文總統今天參加中央研究院南部院區第二期工程上梁祈福儀式時致詞。記者黃宣翰／攝影

中央研究院南部院區今天舉行第二期工程上梁祈福儀式，典禮由蔡英文總統、中硏院院長廖俊智等人共同見證，期許工程順利於今年底前竣工。中研院將於南部院區設置量子科技研究基地及海洋能專題研究中心，為台灣邁向量子時代布局。

蔡英文說，南部院區能延伸中研院的研發能量，與周邊產官學研單位鏈結，是政府落實區域均衡重大建設。有鑑於量子科技被視為下一世代改變世界的技術，南部院區興建量子實驗大樓計畫已於去年7月獲行政院核定，將有助於提升台灣科技研發實力，支撐產業永續發展。

蔡英文表示，中研院南部院區除了發展量子科學和海洋能源研究，因應2050淨零排放目標，希望中研院、工研院和科技部挑起重任，將相關基礎建設和研發做好，為下一世代台灣能源發展做好準備。

中研院南部院區基地面積約7.3公頃，第一棟研究大樓、溫室與公共工程於2020年竣工，農業生技專題中心已有團隊進駐。這次上梁的第二棟研究大樓及綜合大樓預計今年底前竣工，2023年完成設置量子實驗室。

廖俊智指出，中研院在量子科技已深耕數十年，包括超導量子元件、量子光電、量子密碼等，並已成立量子電腦及量子光電專題中心。為把握台灣發展量子科技契機，中研院將扮演量子國家隊的樞紐，聚集、培育和延攬頂尖研發團隊，連結學術研究能量，以及台灣在半導體與通訊產業的經驗，建構第一台台灣自製的超導量子電腦。

除了量子科技研究基地，廖俊智表示，面對緊迫的全球氣候變遷危機，海洋能被視為重要的零碳能源選項，發電過程不會排放溫室氣體或污染物。南部院區將成立國內首座「海洋能專題中心」，研究焦點包括調查台灣東南沿海黑潮主軸洋流發電潛能等，預計在未來5年完成「台灣周邊海域高解析度資料同化模式系統」建置。

中央研究院南部院區今天舉行第二期工程上梁。記者黃宣翰／攝影
中央研究院南部院區今天舉行第二期工程上梁。記者黃宣翰／攝影
中央研究院南部院區今天舉行第二期工程上梁祈福儀式。記者黃宣翰／攝影
中央研究院南部院區今天舉行第二期工程上梁祈福儀式。記者黃宣翰／攝影

中研院 廖俊智 蔡英文

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