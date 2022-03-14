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婦女節午宴 蔡英文：盼未來能實現一個沒有歧視的世界

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
蔡英文總統。本報資料照
蔡英文總統。本報資料照

蔡英文總統今天出席駐台使節慶祝婦女節午宴，她表示，台灣積極和理念相近國家建立合作機制，努力實現性別平等，「台灣性別平等周」系列活動正說明台灣推動婦女賦權的進展。蔡總統期盼未來能共同實現一個沒有歧視的世界，也期待能與理念相近的夥伴有更緊密的合作。

蔡總統今天以英文致詞，她首先感謝聖克里斯多福及尼維斯駐台大使哈菁絲（Jasmine Elise Huggins）和澳洲駐台代表露珍怡（Jenny Bloomfield）再度舉辦這場午宴。雖然國際婦女節是在上周，但今天很高興和大家一起慶祝，並感謝大家為台灣和世界各地的女性樹立卓越的典範。

蔡總統說，因為大家的勇氣和努力及國際社會夥伴支持，台灣已成為促進性別平等和婦女賦權的領導者，在亞洲排名第一，全球排名第六。她很自豪看到愈來愈多女性，無論在政府、民間社會或商業界等各領域，突破藩籬，扮演關鍵角色。「但在台灣、我們的區域，甚至全世界仍有進步的空間，以及待克服的阻礙。」她認為，在透過參與及合作以實現目標之際，更應繼續相互學習。

蔡總統指出，台灣積極和澳洲、美國及日本等理念相近的國家建立合作機制，如「APEC 婦女與經濟子基金」、「婦女倍速計畫」，努力實現性別平等。這幾年來，台灣也透過「全球合作暨訓練架構（GCTF）」，與美國、日本及澳洲等國就婦女賦權召開多次國際研討會。

蔡總統提到，台灣不但汲取他國經驗，也非常樂意與國際社會分享經驗。「台灣性別平等周」系列活動，正是說明台灣推動婦女賦權的進展，並讓大家知道婦女賦權和氣候正義、永續發展及其他共同優先要務的重要平台。

蔡總統認為，在這個充滿挑戰的時代，女性仍然以特有的勇氣和韌性啟發人們，在逆境中所獲得的成就也證明了打破性別規範的可能性。因此，她要鼓勵大家支持「打破偏見（#BreakTheBias）」活動，「我們可以共同實現一個沒有歧視的世界，在這個世界上，決定一個人機會和道路的是能力和素養，而不是性別。」最後，蔡總統感謝所有理念相近的夥伴對台灣致力促進性別平等的支持，也期待未來更緊密的合作。

今天出席者包括原住民族委員會副主任委員林碧霞、哈菁絲、露珍怡、美國在台協會台北辦事處處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）、馬紹爾群島共和國大使艾芮瓊（Neijon Rema Edwards）、宏都拉斯大使寶蒂絲妲（Eny Yamileth Bautista Guevara）、盧森堡台北辦事處處長貝檀雅(Tania Berchem)、馬來西亞友誼及貿易中心代表何瑞萍（Sharon Ho Swee Peng）、貝里斯駐台大使碧坎蒂（Candice Pitts）、聖文森及格瑞那丁駐台大使柏安卓（Andrea Clare Bowman）、吐瓦魯國駐台大使涂莉梅（Limasene Teatu）及帛琉共和國駐台大使歐克麗（Dilmei Louisa Olkeriil）等。

台大 美國在台協會 澳洲

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